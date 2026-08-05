Fibra Mty amplía su presencia en el sector industrial del Bajío

Fibra Mty concretó la adquisición de una propiedad industrial en Guanajuato por 24.1 millones de dólares, más impuestos, como parte de su estrategia para fortalecer su portafolio de bienes raíces industriales en uno de los principales corredores manufactureros de México.

El inmueble se encuentra rentado al 100% por una compañía global con presencia internacional que participa en la cadena de suministro automotriz.

Su ubicación en el corredor manufacturero del Bajío refuerza la exposición del fideicomiso a una de las regiones con mayor actividad de producción y exportación del país.

La propiedad corresponde a una nave industrial Clase A con un Área Bruta Rentable (ABR) aproximada de 28,000 metros cuadrados (m2), construida sobre un terreno de 96,500 m2.

La operación se realizó bajo un esquema de compra y arrendamiento simultáneo (sale and leaseback), mediante un contrato denominado en dólares con un plazo inicial forzoso de 10 años.

Fibra Mty estimó que el inmueble generará un Ingreso Operativo Neto (NOI) cercano a 2.1 millones de dólares durante los primeros 12 meses posteriores a la adquisición.

"La transacción fue liquidada en su totalidad mediante recursos de caja disponibles, reafirmando la sólida posición de liquidez y la estricta disciplina en la asignación de capital del Fideicomiso", indicó la firma a través de un comunicado.

Avanza en su expansión

La adquisición ocurre después de que, en mayo del 2026, Fibra Mty concluyó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 80.69% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en circulación de Fibra Macquarie.

El portafolio incorporado está conformado por 246 propiedades industriales y ocho propiedades comerciales. Con un valor empresa superior a 48,000 millones de pesos, la operación representó la OPA de mayor escala realizada en México en más de una década.

"El segundo trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia de Fibra Mty. La conclusión exitosa de nuestra OPA por los CBFIs de Fibra Macquarie representa la transacción más relevante que hemos realizado", afirmó Jorge Ávalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty.

Además, la capitalización bursátil de Fibra Mty superó los 4,000 millones de dólares, lo que la posicionó como la segunda emisora de bienes raíces industriales más grande listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

"La experiencia conjunta de ambos equipos permitirá construir una cadena de valor inmobiliaria más sólida y resiliente, integrar propiedades adicionales con mayor rapidez y aprovechar nuevas oportunidades", añadió Ávalos.