Asesinato de César Gastélum: Gabinete de Seguridad investiga publicaciones y cámaras en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene una investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para esclarecer el asesinato del creador de contenido César Gastélum, quien fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán.

Entre las principales líneas de investigación, las autoridades analizan diversas publicaciones realizadas por el influencer en redes sociales, ya que algunas de ellas hacían referencia a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se revisan grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables del crimen.

El ataque ocurrió durante una transmisión en vivo

De acuerdo con la información oficial, el homicidio ocurrió la noche del martes 4 de agosto en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Los primeros reportes indican que dos personas que viajaban en una motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos disparó directamente contra el creador de contenido antes de darse a la fuga.

Gastélum estaba acompañado por dos colaboradores, quienes resultaron ilesos. Parte de la agresión quedó registrada tanto en la transmisión en vivo que realizaba como en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Gabinete de Seguridad confirma una agresión directa

A través de un mensaje difundido en la red social X, el Gabinete de Seguridad señaló que el caso es investigado como una agresión directa y confirmó que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Sinaloa.

La dependencia informó que una de las líneas de investigación contempla el análisis de diversas publicaciones realizadas por la víctima, debido a que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

No obstante, las autoridades aclararon que hasta el momento no han precisado qué publicaciones son objeto de análisis ni han señalado que el creador de contenido tuviera vínculos con alguna organización criminal.

Además, continúan revisando las grabaciones de videovigilancia y otros elementos de prueba para avanzar en la identificación de los agresores.

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¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa que acumulaba más de 600,000 seguidores en TikTok, donde compartía principalmente videos de entretenimiento, humor, retos y contenido relacionado con su estilo de vida.

En sus redes sociales también aparecía junto a otros creadores de contenido de la región y difundía publicaciones vinculadas con la cultura regional y la música del género de los narcocorridos.

En los últimos meses, algunas de sus publicaciones llamaron la atención en redes sociales y ahora forman parte de las investigaciones que realizan las autoridades federales.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no han reportado personas detenidas ni han confirmado el móvil del asesinato. Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que el objetivo es esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.