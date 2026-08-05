Tras abril "eufórico", la inversión fija frenó en seco en mayo: retrocedió 0.4%

Luego de dos meses de avances e incluso registrar un subidón en abril, la formación bruta de capital fijo (inversión fija bruta) que se realiza en territorio mexicano cayó 0.4% mensual en mayo, de acuerdo con datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Este freno se reflejó en un recorte de más de la mitad en el ritmo de crecimiento interanual de la variable, que pasó de un alza de 5.2% en abril a una de 2.4% en mayo, según el reporte del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF).

Cabe recordar que, durante abril, el IMFBCF tuvo un notable salto de 4.1%, que significó su mayor alza desde enero del 2019 (dejando de lado algunos rebotes atípicos que tuvo en el 2020 tras superarse los meses más agudos de la pandemia de Covid-19).

Como ocurrió durante abril, en mayo el gasto en construcción continuó marcando el paso de la inversión fija, al descender 2.4% mensual, luego de la sobresaliente alza de 6.5% del mes previo.

A su interior, el componente de construcción residencial es el que explica en mayor medida la dinámica, pues luego del “jalón” de 12.1% que tuvo en abril, en mayo retrocedió 7.9 por ciento.

En tanto, el renglón de construcción no residencial –donde predomina la obra pública– pasó de un avance mensual de 0.8% a uno de 3.3 por ciento.

En paralelo, la inversión en maquinaria y equipo se mantuvo en verde, con un alza de 1.5%, con lo que hiló tres meses de crecimientos mensuales.

Persiste caída acumulada

De enero a mayo la variación de la inversión fija se mantuvo en terreno negativo, con una caída de 0.5%, sin embargo, el deterioro se ha aligerado, considerando que en el mismo período del 2025 el revés fue de 7.3 por ciento.

En esta perspectiva de mayor aliento, el gasto en construcción también es el mayor factor de mejora, pues acumula un avance de 2.7% (versus un descenso de 5.9% del lapso enero-mayo del 2025).

En tanto, los gastos en maquinaria y equipo han caído 4%, si bien el descenso es menor fuente a la contracción de 8.7% de los primeros cinco meses del 2025.