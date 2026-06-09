Inversión de Afores en Fibras alcanzaría los 500,000 millones de pesos en el 2031

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) podrían duplicar su participación en el sector de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras), hasta llegar a los 500,000 millones de pesos en los próximos cinco años, impulsadas por los cambios regulatorios.

De acuerdo con Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, actualmente las Fibras representan alrededor de 3% del portafolio de las Afores, equivalente a cerca de 250,000 millones de pesos. Sin embargo, tras la modificación al régimen de inversión aprobada por el gobierno federal se duplicaría hacia el 2031.

“Para el 2031, la inversión de las Afores equivaldría a 500,000 millones de pesos dentro de las Fibras. Esto da mucho espacio para crecer en nuestros activos, que han sido muy rentables, y genera beneficios para los trabajadores y pensionados”, afirmó durante la inauguración del FibraDAY 2026.

El potencial de crecimiento se fortaleció desde octubre del 2024, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó el régimen de inversión del sistema de pensiones mexicano para permitir una mayor participación en Fibras, instrumentos estructurados y divisas.

Jorge Ávalos Carpinteyro, presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), destacó que más de 55% de los recursos invertidos en el capital y los activos de las Fibras provienen de las Afores.

“No es un dato menor. Parte de la confianza y el apoyo que hemos recibido por parte de las Afores obedece precisamente a la rentabilidad que hemos entregado a los inversionistas durante los últimos 10 años”, sostuvo.

Fibras superan el billón de pesos

La expectativa de un mayor flujo de recursos llega en un momento de consolidación para el sector que, durante el primer trimestre del 2026, alcanzó un valor de 1 billón de pesos en activos administrados, mientras que su capitalización de mercado llegó a los 575,000 millones de pesos.

Este año, el sector celebra una década de la creación de Amefibra, desde la presidencia Ávalos tiene como objetivo impulsar la creación de nuevos Fideicomisos, la educación financiera y la participación de estos vehículos de inversión en el Plan México del gobierno federal.

Actualmente, la asociación agrupa a 16 fideicomisos que se desarrollan en segmentos como industrial, comercial, oficinas, hoteles, educación, almacenamiento, agroindustria y vivienda, con un área bruta rentable cercana a 32 millones de metros cuadrados.

Escala, infraestructura y seguridad

Pese al potencial de crecimiento, el sector identifica desafíos para captar una mayor proporción del ahorro pensionario. Ávalos explicó que uno de los principales retos es incrementar la escala de los vehículos de inversión disponibles en el mercado.

“Para que una Afore pueda invertir requiere escala, esto puede ser uno de los principales pull backs en el mercado. Pero, México es un país con muchos desarrolladores grandes y, con ciertos cambios en la ley, pueden transformarse en Fibras”, explicó.

A la par de las oportunidades asociadas al nearshoring y a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el dirigente advirtió que la infraestructura y la seguridad continúan entre los principales factores que influyen en las decisiones de inversión del sector.

“Siempre hemos dicho como gremio que la infraestructura es uno de los factores que más limita nuevas inversiones, pero el tema de seguridad está por encima de todo. El gobierno está atento y serán temas a sacar en la revisión del Tratado, pero eso va a favorecer a que no se contraiga la inversión”, apuntó el presidente de la Amefibra.