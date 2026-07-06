Funo va por 7,500 millones de pesos con bonos para refinanciar pasivos

Fibra Uno (Funo), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces del país, planea recabar 3,500 millones de pesos (200 millones de dólares) con la venta de dos bonos a tres y 10 años en la Bolsa Mexicana de Valores.

La compañía dijo que la emisión se realizaría al amparo de un programa de deuda aprobado por hasta 60,000 millones de pesos (3,433 millones de dólares) y los recursos de esta colocación serán utilizados para refinanciar los bonos con claves de pizarra "FUNO 23-2L" y "FUNO 23-3L".

Funo dijo que el bono con clave de pizarra "FUNO 26V" tendrá un plazo de tres años y pagará una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo más una sobretasa que será determinada al momento de la emisión. El instrumento pagará intereses cada 28 días.

Por su parte, el bono identificado como "FUNO 26-2V" tendrá un plazo de 10 años y pagará una tasa de interés fija que será determinada al momento de la colocación.

El instrumento pagará intereses de forma semestral. La empresa dijo que tiene la posibilidad de recabar un monto adicional conjunto de hasta 4,000 millones de pesos (267 millones de dólares), con lo que en total la emisión podría llegar a 7,500 millones de pesos (cerca de 430 millones de dólares).

Los bonos recibieron una calificación de 'AAA(mex)' por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, el nivel más alto en la clasificación de activos con grado de inversión de ambas agencias.

La fecha de cierre del libro está proyectada para el 7 de agosto y la emisión se haría el día 11 del mismo mes en el mercado accionario mexicano.

MexCap Partners actuará como asesor financiero y agente estructurador de la emisión, en tanto que los colocadores líderes serán HSBC Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México. El representante común de los tenedores será Altor Casa de Bolsa.