Bolsa mexicana perfila segundo avance consecutivo; destacan acciones de Peñoles

Las bolsas de valores de México avanzan levemente la mañana del miércoles. Los índices locales suben en un mercado impulsado por un mayor apetito por riesgo por información de avances hacia un acuerdo sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice principal S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de las acciones locales más negociadas, avanza 0.27% a un nivel de 67,012.62 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.14% a 1,354.16 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de la minera Industrias Peñoles, con un salto de 6.15% a 837.03 pesos por el avance de 4% en los precios de la plata la caída del dólar, y Volaris, con 2.66% a 14.67.

Los inversionistas reaccionan optimistas a la información sobre avances hacia un diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán. Los índices locales suben por segunda sesión consecutiva, mientras los inversionistas evalúan atentos los indicadores económicos.