El comercio internacional entra en una nueva etapa: menos globalización, más estrategia

El comercio internacional atraviesa una transformación profunda. Durante décadas, la apertura comercial estuvo guiada por la búsqueda de menores costos y una integración cada vez mayor entre economías. Hoy, esa lógica está cambiando. La seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la competencia geopolítica han desplazado al libre comercio como eje central de las decisiones de política comercial.

Los acontecimientos más recientes confirman esta tendencia. Las principales economías continúan fortaleciendo estrategias de protección industrial mediante nuevos aranceles, reglas de origen más estrictas y acuerdos comerciales que privilegian sectores considerados estratégicos. Lejos de desaparecer, el comercio internacional está evolucionando hacia un esquema más regionalizado y selectivo.

En este contexto, Estados Unidos mantiene una estrategia enfocada en reducir su dependencia de proveedores externos y fortalecer la producción doméstica. Al mismo tiempo, la Unión Europea también ha comenzado a endurecer su política comercial, impulsando mecanismos para proteger industrias sensibles y favorecer el contenido regional. Esta convergencia refleja un cambio estructural: las principales economías ya no compiten únicamente por vender más, sino por controlar sectores estratégicos como semiconductores, energía, minerales críticos y tecnologías avanzadas.

Para México, este nuevo entorno representa una combinación de oportunidades y desafíos. Por un lado, la fragmentación del comercio global favorece el fenómeno del nearshoring, ya que muchas empresas buscan instalar su producción cerca del mercado estadounidense para reducir riesgos logísticos y geopolíticos. Esto fortalece la posición del país como plataforma manufacturera de América del Norte.

Sin embargo, la competencia por atraer inversión también será más intensa. Las nuevas políticas industriales implementadas por Estados Unidos y Europa buscan incentivar que una mayor proporción de la producción permanezca dentro de sus propias regiones, mientras que el endurecimiento de las reglas de origen podría elevar los requisitos para participar en las cadenas globales de valor.

A ello se suma la incertidumbre asociada a la revisión del TMEC. Si bien el tratado continúa siendo la principal ancla para la integración regional, su revisión podría incorporar mayores exigencias sobre contenido regional, trazabilidad de insumos e inversión productiva. Para las empresas, esto implicará adaptar cadenas de suministro cada vez más complejas y cumplir estándares más estrictos.

En este escenario, la competitividad ya no dependerá únicamente de ofrecer menores costos laborales. Infraestructura, disponibilidad de energía, capital humano, innovación y certidumbre regulatoria serán factores cada vez más determinantes para atraer proyectos de inversión. El comercio internacional no está retrocediendo; está cambiando de naturaleza.