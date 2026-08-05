Wall Street opera mixto luego de fuertes subidas; acciones de Disney avanzan tras reporte

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del miércoles. Las referencias Dow Jones y S&P 500 moderan un poco el impulso y el Nasdaq cae tras su fuerte salto de ayer, siguiendo las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.87% hasta 54,555.51 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.12% a 7,745.63 unidades. El Nasdaq Composite cede 0.03% a 26,575.79.

Los inversionistas reaccionan optimistas a la información sobre avances hacia un diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con Irán, Estados Unidos habría hecho algunas concesiones sobre el estrecho de Ormuz, si bien aún no existe un acuerdo.

En la sesión sobresalen los títulos de Walt Disney (+2.03%), que suben después de que la compañía informó resultados por encima de lo esperado por los analistas, con utilidades por acción 11% mejores de lo previsto y con ingresos marginalmente inferiores.

En el lado contrario de las operaciones, Space X (-8.08%), la empresa espacial del hombre más rico del mundo, Elon Musk, se presiona luego de que ayer informó unas cifras mejores de lo esperado en sus ingresos del trimestre, si bien siguió perdiendo dinero.

Los inversionistas continúan atentos a las referencias laborales estadounidenses. El informe nacional de empleo ADP mostró que la creación de puestos de trabajo la iniciativa privada desaceleró en julio, relajando la apuesta de aumentos a las tasas de la Fed.

En este contexto, siete de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan, con materiales (+1.97%) a la cabeza, seguido por el sector de cuidado de la salud (+1.05%) y el financiero (+0.66%). El sector de empresas de energía (-1.14%) encabeza las caídas.