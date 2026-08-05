Sheinbaum insistirá en invitar al papa León XIV a México; destaca su postura sobre la IA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno insistirá en la invitación al papa León XIV para que visite México, luego de que el Vaticano confirmara una gira del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

Durante la conferencia matutina, la mandataria recordó que la invitación fue realizada inicialmente por carta y que posteriormente pudo conversar con el pontífice el pasado 12 de diciembre. Ahora, tras conocerse la gira por América Latina, reiteró el interés de su administración para que el líder de la Iglesia católica visite el país.

Sheinbaum Pardo señaló que, además de la importancia que tendría la visita para la comunidad católica mexicana, León XIV representa una voz relevante en debates globales, particularmente en torno a la regulación de la inteligencia artificial (IA) y el papel de las plataformas digitales.

La titular del Ejecutivo federal destacó la encíclica publicada recientemente por el pontífice, la cual, dijo, se ha convertido en una referencia internacional para discutir quién controla las plataformas digitales, cómo se diseñan los algoritmos, quién define los contenidos que circulan en internet y cuál debe ser el rumbo del desarrollo tecnológico.

"Hoy el papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial", sostuvo.

"Más allá de su representación religiosa, y evidentemente en México hay separación de la Iglesia y el Estado y así va a ser siempre, hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo", expresó.

Además, agregó que León XIV ha planteado la necesidad de una regulación pública de la inteligencia artificial, con el objetivo de analizar sus impactos sociales y determinar quiénes concentran los beneficios derivados de esta tecnología.

"Es un referente hoy a nivel internacional sobre este y muchos otros temas humanitarios", afirmó la mandataria.

La declaración ocurre después de que el Vaticano confirmara que el papa León XIV realizará su primera gira por América Latina del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, México no forma parte del itinerario oficial.