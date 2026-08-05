Consumo privado crece apenas 0.1% en mayo; queda por debajo de lo esperado

En mayo las familias mexicanas acentuaron su cautela en el gasto, pues el consumo privado creció apenas 0.1% en comparación con abril, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El avance del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) fue menor a la expansión de 0.4% que anticipó el Inegi a mediados de julio, cuando dio a conocer los resultados de su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

El IMCP hiló tres meses de crecimiento mensual, pero los últimos dos muestran una marcada desaceleración: mientras en marzo se observó un salto de 1.2%, en abril el crecimiento fue de apenas 0.2% y en mayo la variación fue de la mitad que eso.

Como ocurrió en abril, en mayo el consumo de bienes importados marcó el ritmo del consumo en general, pues mostró un retroceso de 1.2% (en abril cayó 1.8 por ciento).

En tanto, el gasto en bienes y servicios de origen nacional subió 0.3%, manteniéndose en terreno positivo, pero de menor dinamismo luego de las expansiones de 0.9% de marzo y de 0.8% de abril.

En su comparación interanual, el consumo privado siguió beneficiándose de una base comparativa relativamente sencilla, luego del comportamiento débil que tuvo a finales del 2024 y principios del 2025. Creció 2.6% en comparación con mayo del año pasado.

Estos resultados confirman el panorama de consumo austero en la víspera y la celebración del Mundial de Futbol 2026, que incluyó la realización de 13 juegos en territorio nacional, incluyendo los enfrentamientos de la selección mexicana.

Cabe recordar que en junio las ventas comparables de los agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) decrecieron 1.6% en términos nominales durante junio, en plena celebración mundialista.

Cabe destacar que, de forma acumulada, de enero a mayo el consumo privado muestra un rebote de 2%, luego de la caída de 1% que tuvo en el mismo lapso del 2025.