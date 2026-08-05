El reto de construir viviendas para una población que envejece

Durante décadas, la discusión sobre vivienda en México se concentró en el acceso a una primera casa para familias jóvenes; sin embargo, el acelerado envejecimiento de la población exige desarrollar hogares que permitan a las personas adultas mayores mantener su independencia y acceder a servicios especializados.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el segmento de adultos mayores llegó a 17.1 millones de personas en el 2025, equivalentes a 12.8% de la población. Hacia el 2070, se prevé que uno de cada tres mexicanos tendrá 60 años o más.

Sergio Mendoza, directivo de la desarrolladora inmobiliaria ENSō, apuntó que, pese a esta transición demográfica, el mercado de bienes raíces está concentrado en la vivienda para familias jóvenes y compradores de un primer hogar.

"La mayoría de los desarrolladores está generando producto para familias jóvenes. Somos pocos los que estamos volteando a ver al mercado de los adultos mayores", afirmó Mendoza en entrevista para Econohábitat.

Cambios en la estructura familiar

El directivo consideró que en México aún prevalece la idea de que las personas mayores vivirán con alguno de sus hijos o permanecerán en su vivienda actual, pero advirtió que ambas opciones podrían resultar insuficientes.

"Los mexicanos estamos muy poco preparados. Tenemos la tradición de que los hijos se encarguen de los papás. Pero esto es cada vez más complejo porque los espacios son más reducidos y muchas viviendas no fueron pensadas para recibir a un adulto mayor", sostuvo.

Además, las nuevas generaciones tienen menos hijos o deciden no formar una familia, lo que reduce la posibilidad de que los adultos mayores dependan del cuidado de sus descendientes durante la vejez.

De acuerdo con el Conapo, México registra una tasa global de fecundidad de apenas 1.6 hijos por mujer, una tendencia que anticipa hogares más pequeños y una mayor necesidad de soluciones habitacionales que atiendan esta tendencia.

Envejecer sin depender

Para Mendoza, el principal cambio consiste en que las personas buscan conservar su autonomía durante el mayor tiempo posible, una tendencia acompañada de un consumo enfocado al bienestar y el cuidado de la salud.

"La principal expectativa entre las personas al llegar a esa etapa de la vida es ser autosuficiente. Es decir, no depender de vivir con un hijo o una enfermera. Esa autosuficiencia acompañada de movilidad física, capacidad cognitiva, energía y comodidad es el ideal para la mayoría", compartió.

En este contexto, ENSō desarrolla un complejo residencial en Rosarito, Baja California, con departamentos adaptados para personas con movilidad reducida e infraestructura para incorporar asistencia cuando sea necesaria. El proyecto también incluirá servicios como transporte, restaurante, lavandería, limpieza y una clínica de longevidad.

La empresa prevé replicar este modelo en Cancún y San Miguel de Allende, aunque Mendoza consideró que la transformación del mercado apenas comienza.

"Esto es algo inminente. Tenemos que empezar a pensar en cómo nos va a afectar a nosotros y a nuestros familiares. Estoy 100% seguro de que somos de los primeros desarrolladores inmobiliarios en apuntar hacia este mercado, pero no vamos a ser los últimos", remarcó.