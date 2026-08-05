Vigencia profesional: El impacto real del upskilling y reskilling

En México, donde la transformación digital avanza a distintos ritmos según el sector económico, el reto consiste en fortalecer la competitividad internacional y lograr una actualización constante de habilidades que impulsen la productividad y desarrollo de talentos para responder a la demanda actual.

De tal manera que ante la creciente velocidad con la que evoluciona la tecnología, la inteligencia artificial y los modelos de negocio el aprendizaje continuo se convierte en una necesidad más que en una ventaja competitiva. En este escenario, la empresa especialista en aprendizaje Pearson explica como el upskilling y reskilling se consolidan como herramientas clave para mantenerse vigente en el ámbito profesional.

Upskilling y reskilling

El upskilling se refiere al desarrollo de nuevas habilidades para mejorar el desempeño dentro del rol actual, mientras que el reskilling implica adquirir competencias completamente distintas para cumplir una nueva función o incluso cambiar de industria. Ambos procesos responden a una realidad cada vez más evidente: las habilidades técnicas y humanas avanzan a un ritmo acelerado y requieren actualización constante.

Diversos estudios internacionales coinciden en que una parte importante de las capacidades que hoy demanda el mercado serán diferentes en los próximos cinco años. Esto significa que la formación ya no puede entenderse como una etapa que concluye al terminar la universidad, sino como un proceso permanente que acompaña toda la vida laboral.

De acuerdo con el Pearson Skills Outlook, tres de cada cuatro trabajadores esperan continuar aprendiendo durante toda su carrera profesional y más del 90% considera que las empresas deben mantener o ampliar las oportunidades de desarrollo para sus colaboradores.

Sin embargo, mantenerse vigente no depende únicamente de aprender a utilizar nuevas herramientas digitales o dominar plataformas tecnológicas. Las organizaciones también buscan fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la resolución de problemas, la adaptabilidad y el liderazgo. Son precisamente estas habilidades las que permiten a los profesionales responder con mayor rapidez a entornos inciertos y asumir nuevos desafíos.

En ese contexto, existe una competencia que atraviesa prácticamente todas las industrias: el dominio del inglés. Desde la colaboración con equipos internacionales hasta el acceso a investigaciones, certificaciones y cursos especializados, el idioma se ha consolidado como una habilidad que amplía las posibilidades de desarrollo profesional.

El estudio How English Empowers Your Tomorrow, de Pearson, señala que el 85% de los estudiantes considera que el inglés es una habilidad esencial para el éxito laboral; mientras que el 80% cree que dominarlo abre la puerta a más oportunidades. En consonancia con esto, cada vez son más empresas las que consideran esta lengua como un requisito para acceder a posiciones estratégicas o participar en proyectos regionales y globales.

"El aprendizaje ya no puede verse como una etapa que termina con la educación formal, sino como un proceso continuo que acompaña toda la vida profesional. Hoy, desarrollar habilidades técnicas, digitales y lingüísticas es fundamental para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral", señala Alejandro Gil, Lead Specialist Sales de Pearson.

La manera de aprender ha cambiado, los programas de capacitación más exitosos ahora combinan flexibilidad, tecnología y métodos que permiten medir el progreso de forma objetiva. En la actualidad, el fortalecimiento de habilidades en inglés se complementa con soluciones que integran aprendizaje digital, evaluación de competencias y certificaciones reconocidas internacionalmente, las cuales permiten demostrar objetivamente la preparación para entornos académicos y laborales globales.

Más que una tendencia, el upskilling y el reskilling representan una estrategia para impulsar la empleabilidad y el desarrollo profesional en un mundo cada vez más conectado.