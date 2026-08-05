Peso mexicano se aprecia por retroceso del dólar y toca su mejor nivel desde el 17 de junio

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana del miércoles. La divisa local avanza apoyada por un mayor apetito por riesgo, ⁠con los operadores atentos a las noticias sobre un posible acuerdo en Oriente Medio e indicadores de Estados Unidos y México.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2103 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.2583 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 4.80 centavos, equivalentes a 0.28 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2603 unidades y un nivel mínimo de 17.1993. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocede 0.17% a 99.69 unidades.

Concesiones de EU a Irán

El dólar cede terreno en el mercado mientras los operadores evalúan la información sobre la propuesta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que otorgaría a Teherán el control sobre todos los barcos que entren en el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz.

A pesar de la aparente concesión a las demandas iraníes, fuentes desmintieron comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un inminente acuerdo para abrir el este paso clave, señalando que quedaban detalles importantes que abordar.

"El peso alcanza su mejor nivel frente al dólar desde el 17 de junio, impulsada por la debilidad del billete verde y una recuperación gradual del apetito por riesgo entre los inversionistas. Los niveles de soporte y resistencia se ubicaban en 17.17 y 17.27", explicó Monex.

Indicadores de la jornada

Por otra parte, los operadores continúan atentos a las referencias laborales estadounidenses. El informe nacional de empleo ADP mostró que la creación de puestos de trabajo la iniciativa privada desaceleró en julio, relajando la apuesta de tasas de interés más altas.

En México, se dio a conocer que la inversión de las empresas se redujo en 0.4% mensual en mayo, después de dos ⁠meses consecutivos de avances. La inversión fija bruta creció 1.1% a tasa anual, pero el acumulado de enero a mayo disminuyó en 0.5 por ciento.