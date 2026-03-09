Desarrolladores privados entregan 20 parques industriales del Plan México

Los desarrolladores afiliados a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) pusieron en operación 20 complejos industriales, los primeros de la meta de 100 parques prevista en el Plan México para fortalecer la infraestructura productiva del país.

Durante la Primera Reunión y Asamblea General 2026 de la AMPIP, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), entregó reconocimientos a 15 desarrolladores inmobiliarios responsables de los proyectos.

De acuerdo con la asociación, estos parques industriales ya cuentan con al menos una empresa en operación, condición que confirma su entrada en funcionamiento.

Impacto de los primeros parques

Los desarrollos representan una inversión relevante para la infraestructura industrial y logística del país. Entre los principales indicadores reportados por la AMPIP destacan:

Inversión directa: más de 711 millones de dólares destinados a urbanización de terrenos y construcción de naves industriales .

Capacidad instalada: alrededor de 3.5 millones de metros cuadrados disponibles para desarrollo industrial .

Empresas potenciales: cerca de 245 compañías podrían instalarse en estos parques.

Empleo estimado: aproximadamente 62,000 puestos de trabajo directos.

Ubicación: los parques se distribuyen en 10 estados, entre ellos Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de México.

La asociación destacó que estos complejos buscan fortalecer las cadenas de suministro nacionales y facilitar la instalación de empresas de manufactura avanzada y logística, en sectores como automotriz, aeroespacial, electrónico y dispositivos médicos.

Durante el evento, la directora general de AMPIP, Claudia Esteves, afirmó que la entrega de los primeros parques refleja la coordinación entre el sector privado y el gobierno federal.

“La entrega de estos primeros 20 parques no es sólo una cifra, es la prueba de que estamos trabajando en coordinación con el Gobierno de México para el desarrollo industrial y económico del país”, señaló.

El Plan México tiene como objetivo el desarrollo de 100 parques industriales en distintas regiones del país, con el propósito de atraer inversión, ampliar la infraestructura productiva y fortalecer la competitividad del sector manufacturero y logístico.