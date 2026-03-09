Peso mexicano se aprecia ante el dólar tras comentarios de Trump sobre el avance de la guerra

El peso mexicano se apreció frente al dólar en las operaciones de este lunes. La divisa local ganó terreno en un mercado con mejor ánimo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán podría durar menos de lo previsto.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.6711 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.8034 el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 13.23 centavos, equivalentes a 0.74 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.0245 unidades y un nivel mínimo de 17.6379. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, descendía 0.20% a 98.79 puntos.

La atención en Oriente Medio

El precio del petróleo estadounidense alcanzó más temprano niveles cercanos a 120 dólares por barril, tras el nombramiento del nuevo líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del abatido Alí Jamenei. Esto generó preocupaciones sobre la duración del conflicto.

Los nervios se calmaron después de que se conoció que varios países, entre ellos los miembros del G7 y Arabia Saudita buscaban aumentar el suministro para limitar los aumentos y luego de que Trump dijo a la CBS que la guerra contra Irán avanza más rápido de lo que anticipaban.

El tipo de cambio había subido el fin de semana por encima de la línea de 18 unidades, a un nivel no visto desde inicios del año. Pero hoy las actualizaciones sobre la guerra fortalecieron la zona psicológica de 18 por dólar como resistencia válida para el precio en este contexto.

"El peso inició la semana presionado, rechazando la zona de 18 unidades por dólar. Hacia el cierre, Trump inyectó tranquilidad al mercado, después de dar a entender que el conflicto con Irán podría estar cerca de finalizar", dijo Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

Datos locales de inflación

En la información local, se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, sumadas a la reciente escalada de ⁠los precios del petróleo, alimentaron las proyecciones de que el Banxico deje nuevamente sin cambios la tasa de interés clave en su decisión de finales de este mes.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.02% a tasa interanual, de acuerdo con las cifras divulgadas este lunes por el INEGI. La inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, bajó a 4.50%, desde un dato previo de 4.52 por ciento.

"Mayores precios internacionales de la gasolina y episodios de aversión al riesgo que afectan a las monedas de mercados emergentes añaden una capa adicional de presión (sobre la política monetaria del Banxico)", dijo en una nota Víctor Gómez, analistas de la firma Finamex.

"Banxico valorará cuidadosamente la duración de la crisis. Esta cautela es compartida por los inversionistas, quienes temen que la inestabilidad geopolítica llegue a descarrilar la trayectoria inflacionaria", destacó Felipe Mendoza, Analista de mercados de EBC Financial Group.