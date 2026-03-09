Wall Street da la vuelta y avanza tras los comentarios de Trump sobre la duración de la guerra

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias la primera jornada de esta semana. En una sesión marcada por la volatilidad, los promedios se tiñeron de verde gracias a comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra contra Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.50% a 47,740.80 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.83% en 6,795.99 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.38% a 22,695.95 puntos.

Trump calmó el nerviosismo de los inversionistas al mencionar a un medio en entrevista que la guerra contra Irán avanza más rápido de lo esperado y que incluso las proyecciones anteriores de seis semanas de duración del conflicto en Oriente Medio podrían haber sido exageradas.

El precio del petróleo de referencia estadounidense WTI, que más temprano se acercó a 120 dólares por barril, cayó a cerca de 85 al cierre. Además, noticias sobre posibles del G7 para contener el alza en el crudo ayudaron a pasar de rojo a verde en los índices neoyorquinos.

Por la mañana se había conocido que Iran nombró a Mojtaba Jamenei, el hijo del abatido Alí Jamenei, como el nuevo líder supremo del régimen. Este anuncio había motivado la caída del mercado al mostrar que esa fuerza islámica sigue controlando Irán a pesar de los ataques.

Casi todos los sectores del S&P 500 cerraron la sesión con ganancias, encabezados por el de tecnologías de la información (+1.80%) y el de servicios de comunicación (+1.14%). Al interior del Dow Jones, las acciones de Caterpillar (+3.51%) y Nvidia (+2.71%) sobresalieron.