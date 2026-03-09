Producción y exportación de vehículos ligeros en México registraron caídas durante febrero

La producción y exportación de vehículos ligeros en México disminuyeron 1.8% y 4.4%, respectivamente, durante febrero del presente año, ante la incertidumbre arancelaria que enfrentan las empresas automotrices, y las ha orillado a ajustar fabricación y diversificar mercados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria automotriz produjo 311,457 unidades, esto es 5,721 unidades menos respecto a febrero del 2025, lo que arrojó que la cifra se coloque como la más baja desde 2023.

Las empresas automotrices exportaron 247,945 autos en febrero, lo que equivale a 11,535 unidades menos contra el mismo mes del 2025. También es la cifra en volumen más baja desde 2023.

Nissan como segunda marca con mayor producción de autos presentó caída de 33% en febrero del presente año, ante el reajuste de producción y envíos de sus modelos que exporta al mundo, donde Sentra dejará de enviarse a Estados Unidos.

Aunque BMW sufrió un revés al caer 84% en la fabricación de autos, también impactado por las exportaciones con disminución de 96.6% durante el segundo mes del año.

También Mazda sigue presentando problemas de producción y exportación debido al impacto arancelario que presentan al pagar 25% del arancel hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la producción de vehículos durante el primer bimestre fue de 625,774 unidades, al caer 0.6% respecto a igual periodo del 2025.

Mientras que las exportaciones fueron por 485,426 unidades, resultado que implica crecimiento de 1.4%, respecto al bimestre del 2025.

Estados Unidos cerró el bimestre 2026 con una venta de 2.3 millones de vehículos ligeros, destacando las importaciones provenientes de México por casi 368,000 unidades, lo que posiciona a México como el principal país de origen de las importaciones, con una participación del 17% de sus ventas.

No obstante el impacto arancelario ha llevado a que el total del las exportaciones de México reduzcan 10 puntos porcentuales en el último año, con el 75.7% de sus exportaciones a Estados Unidos.