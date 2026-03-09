Delfina Gómez cumple y Periférico Norte va a 68% de avance como parte del Año de las Obras en Edoméx

En tan solo dos meses de trabajos ininterrumpidos, el Gobierno del Estado de México alcanzó un avance del 68 por ciento en la reconstrucción de Periférico Norte: 77 de los 108 kilómetros ya fueron intervenidos. La cifra es la prueba más contundente de que la estrategia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer de “2026, El Año de las Obras en Edoméx” es una realidad que circula sobre el asfalto.

Los 77 kilómetros reconstruidos cubren los cuatro cuerpos del Periférico que va desde lo que era el Toreo —colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México— hasta la caseta de Tepotzotlán, de acuerdo con Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México.

Para garantizar que el avance se traduzca en una vialidad digna y duradera, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez destinó una inversión de más de mil 200 millones de pesos. Ese monto —equivalente a más de 11 millones de pesos por kilómetro— financia el fresado y tendido de carpeta asfáltica con materiales de alta calidad, así como maquinaria especializada, balizamiento, señalización, pintura e iluminación en toda la extensión de la obra.

El impacto en la movilidad no es menor. Aproximadamente 200 mil automóviles transitan diariamente por esta arteria, una cifra que convierte al Periférico Norte en uno de los corredores viales más críticos del Valle de México. Cada kilómetro que suma el 68 por ciento de avance es, en la práctica, tiempo recuperado para cientos de miles de familias mexiquenses que usan esta vía para ir al trabajo, a la escuela o a casa.

Con la meta de concluir los trabajos a finales de abril, el gobierno estatal proyecta que más de 15 millones de mexiquenses se beneficiarán directa o indirectamente de la obra terminada.