Detienen a una mujer por disparos contra mansión de Rihanna en Los Ángeles

Una mujer acusada de haber disparado un rifle de asalto contra la lujosa casa de Rihanna en Los Ángeles, con la estrella pop dentro, fue detenida por la policía, anunciaron autoridades este lunes.

Agentes de la ciudad dijeron que la sospechosa efectuó disparos el domingo contra la mansión, tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.

Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en un puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ivanna Lisette Ortiz fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente.

El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15.

Ortiz fue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10 millones de dólares.

Rihanna, una de las estrellas pop más famosas del mundo, no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque.