Hoteles en Puebla prevén realizar 120 congresos en sus auditorios

Puebla, Puebla. El sector hotelero de Puebla prevé atraer 120 eventos de congresos y convenciones pequeños durante este 2026 para desarrollarse en algunos de los establecimientos que tienen auditorios, con lo cual esperan superar los 90 del año pasado.

Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, estimó que estos eventos atraigan a 15,000 participantes a lo largo del año, con lo cual se lograría tener una ocupación promedio del 60% entre semana, es decir, de miércoles a viernes, ya que en la actualidad es del 45%.

Indicó que hasta abril es cuando se comenzarán a llevar a cabo los congresos en los hoteles, sobre todo en los que están en la zona del Centro Histórico y en los de cinco estrellas ubicados en las periferias.

Mencionó que algunos de los establecimientos afiliados tienen auditorios para 300 o 600 asistentes, por lo cual resultan beneficiados otros hoteles para dar alojamiento.

Explicó que algunos eventos son de medicina, liderazgo, belleza, contaduría, emprendimiento, entre otros temas, los cuales se vienen gestionando desde hace un año para hacerlos en Puebla.

Mejorar ocupación entre semana

Domínguez Gabián puntualizó que a los hoteleros interesa mucho que haya turismo entre semana, porque la ocupación es baja, del 45%, con lo cual cuesta alcanzar metas en ventas.

Mencionó que sus socios tienen instalaciones adecuadas para albergar pequeños congresos que duran tres o cuatro días en promedio, lo cual ayuda a la actividad del sector y beneficia a otros rubros como son restaurantes, turoperadores y comercios.

Bajo este contexto, dijo que buscan acuerdos con los otros sectores para que otorguen promociones y descuentos a los turistas de convenciones, con el propósito de darles una buena impresión y en futuro no muy lejano regresen por su cuenta.

De acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Turístico, en el 2026 habrá 21 millones de turistas y se espera una derrama económica de 30,000 millones de pesos en el estado de Puebla.

Lo anterior, representaría 19.6% más en visitantes y 50% más en dinero con respecto a lo alcanzado en 2025.

El dirigente hotelero insistió en que el turismo de congresos es el que requieren entre semana para aumentar la ocupación de cuartos, porque a lo largo del año solo hay cuatro temporadas fuertes para su sector.