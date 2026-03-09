Revisión del T-MEC: Sector empresarial expresa preocupación por endurecimiento de reglas de origen

El sector empresarial expresó preocupación por el posible endurecimiento de las reglas de origen, en especial en la industria automotriz, acero y aeronáutico, así como mantener los aranceles a las exportaciones mexicanas en el Marco del arranque de las negociaciones para la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el documento de consultas para la revisión del T-MEC, los sectores productivos advierten que endurecer las reglas de origen en algunas industrias dentro del acuerdo comercial de Norteamérica podría generar cuellos de botella, elevar costos de insumos y afectar la integración productiva regional.

Aunque dentro de las consultas se observan diferencias internas sobre si es viable si flexibilizan o endurecen las reglas de origen.

La directora del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Ana María Aguilar, comentó, sobre el tema de reglas de origen, “hay una sensación en algunos sentidos, algunos prefieren flexibilizarlas, como vimos en la consulta y algunos quieren reforzarlas”.

Desde la perspectiva del CMN, “el fortalecer las reglas de origen como país nos conviene, porque incrementamos el valor agregado de nuestro contenido nacional”.

Al respecto, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, mencionó que pese a que el T-MEC se considera positivo, hay actores que refieren áreas en las cuales hay oportunidades de mejora.

“Defensa de las reglas de origen vigentes y adecuarlas, mejores mecanismos de instrumentación de estas reglas y actualización estratégica para responder a retos tecnológicos, ambientales y sociales. Es decir, hay nuevos temas que tienen que ser incluidos en este tratado por el tema de cambio tecnológico y el compromiso ambiental”.

Estableció que hacia el futuro, el tema será flexibilizar las reglas de origen donde no hay insumos regionales, mantener cadenas de suministro consolidadas, evitar triangulación y competencia desleal, evitar los aranceles que, por supuesto, están en contra de la esencia del tratado y perjudican la productividad y la competitividad de nuestras empresas, evitar prácticas restrictivas injustificadas que elevan costos e incertidumbre en las cadenas productivas, es fundamental mantener en cero los aranceles y se reconoce avances en materia laboral, pero se plantea mejorar la aplicación de los mecanismos para reducir asimetrías que regularmente actúan en contra de México.