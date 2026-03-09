Donald Trump afirma que la guerra en Irán está "prácticamente terminada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

"Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción", añadió.

"Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó el lunes que Estados Unidos "apenas ha empezado a luchar".

Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: "El final solo lo tengo claro yo, nadie más".

Trump también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo.

Trump explicó que estaba "pensando en tomar el control" de esa zona.

El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei.

"No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto", dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán.

Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba "contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.