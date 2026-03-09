Repunta la tasa de condiciones críticas de ocupación para las mujeres en Querétaro

Querétaro, Qro. La tasa de la población que labora en condiciones críticas aumentó más de 10 puntos porcentuales en el último año, pero en las mujeres el incremento fue mayor.

En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) en las mujeres fue de 35.5% de las ocupadas, significó un incremento de 11.4 puntos porcentuales respecto al año anterior cuando fue de 24.1%, reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe).

En los hombres la tasa de condiciones críticas de ocupación fue de 36.9% en el último cuarto del 2025 y también reflejó un aumento, de 9.4 puntos porcentuales respecto a 27.5% de los hombres que laboraban en esas condiciones un año atrás, expone la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En general, a nivel estatal, la TCCO afectó a 36.3% de la población ocupada en el trimestre octubre-diciembre del año anterior, aumentó 10.3 puntos porcentuales dado que en ese periodo del 2024 la tasa de condiciones críticas de ocupación impactó a 26% de los ocupados.

La TCCO es el porcentaje de la población ocupada que trabajó menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, sumada a la que trabajó más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la población que laboró más de 48 horas semanales con un pago de hasta dos salarios mínimos, precisa el instituto de estadística.

Informalidad laboral

Mientras tanto, la tasa de informalidad laboral del estado registró un ligero descenso durante el último año, sin embargo, sigue siendo mayor en las mujeres que en los hombres.

También en el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad laboral en Querétaro fue de 40.7% de la población ocupada, lo que reflejó una reducción de 0.5 puntos porcentuales respecto al año anterior (41.2 por ciento).

Sin embargo, en las mujeres la informalidad laboral llegó a 42.4%, tras una reducción de apenas 0.1 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del 2024 cuando rondó en 42.5% de las mujeres ocupadas.

En los hombres la informalidad laboral afectó a 39.4% de los ocupados, en este caso la reducción fue de 0.7 puntos porcentuales dado que un año atrás se estableció en 40.1 por ciento.

En Querétaro la población ocupada ascendió a más de 1.2 millones de personas al corte del último trimestre del 2025; del total, 44.1% son mujeres (537,703) y 55.9% (681,860) son hombres.