David O’Donnell asume la presidencia de AMPIP en etapa de expansión industrial

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) designó a David O’Donnell como su nuevo presidente para el periodo 2026-2027, en un momento clave para el sector inmobiliario industrial en México.

David O’Donnell es fundador y presidente de la desarrolladora inmobiliaria O’Donnell México. Su llegada a la presidencia ocurre en un contexto de expansión para la asociación, que actualmente opera 477 parques industriales y desarrolla 103 nuevos proyectos en distintas regiones del país.

“La AMPIP es una asociación con cuatro décadas de trabajo continuo. Hoy, la red que representan nuestros asociados es la columna vertebral de la plataforma manufacturera y logística del país. Nuestro objetivo es que esa plataforma sea cada vez más competitiva y atractiva para la inversión de largo plazo”, detalló el presidente de la asociación.

Actualmente, el organismo privado agrupa a casi 150 miembros que desarrollan y operan alrededor de 95% de los parques industriales en México. Este universo representa una inversión superior a los 5,000 millones de dólares anuales en construcción inmobiliaria industrial.

La magnitud de esta plataforma coloca a la asociación como uno de los principales articuladores de la infraestructura para uso industrial y logístico, un segmento que ha cobrado relevancia ante la reconfiguración de las cadenas de suministro globales (nearshoring) y el crecimiento de la demanda de espacios para manufactura, almacenamiento y distribución.

Agenda industrial

El nuevo presidente estará acompañado por un Consejo Directivo integrado por directivos de empresas desarrolladoras e inversionistas institucionales, con el compromiso de potenciar la competitividad de los parques industriales.

“Al fortalecer esta infraestructura, blindamos a la inversión extranjera, impulsamos el empleo formal y elevamos la competitividad de México en el escenario internacional”, comentó David O’Donnell.

Entre las prioridades estratégicas de la nueva presidencia figura el trabajo coordinado con autoridades para fomentar la inversión y el desarrollo competitivo de la industria.

Los temas centrales incluyen la certeza regulatoria, el acceso a energía y agua para los procesos productivos, así como infraestructura de alta calidad y segura.

También se contempla fortalecer la conexión con los corredores logísticos y transfronterizos, además de impulsar la facilitación del comercio y de los trámites vinculados a los parques industriales.

La agenda propuesta apunta a consolidar una visión común entre sector privado y autoridades, con el propósito de fortalecer el papel de los parques industriales como aliados estratégicos para elevar la competitividad de México a través de su infraestructura productiva.