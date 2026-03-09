Bolsa mexicana cae; recorta el descenso ante menor nerviosismo sobre Oriente Medio

Las bolsas de valores de México concluyeron con pérdidas la jornada de este lunes. Los índices locales bajaron, aunque recortaron la mayor parte del descenso inicial, luego de unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.63% a 66,890.27 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.70% a 1,327.78 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con caídas. Liverpool lideró los descensos, con 3.04% menos a 103.93 pesos, seguido de Megacable, con 2.96% hasta 60.73 pesos, y Pinfra, que tuvo una pérdida de 2.85% a 269.78 pesos.

Donald Trump dijo a un medio en una entrevista que la guerra contra Irán avanza muy veloz, añadiendo que estimaciones de seis semanas sobre la duración del conflicto incluso podrían haber sido exageradas. Los precios del petróleo cayeron, relajando la cautela.

En el aspecto local, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.02% a tasa interanual en febrero, según cifras del INEGI. La inflación subyacente, que no considera productos de alta volatilidad, bajó a 4.50%, desde un dato de 4.52% anterior.