Atender parques industriales en Puebla tiene eco y hay inversión de 100 millones: Canacintra

Puebla, Pue. La petición de atender los parques industriales en Puebla para que sean atractivos hacia los inversionistas, está dando frutos, con los 100 millones de pesos destinados por el gobierno del estado, sostuvo la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En este contexto, Carlos Sosa Spínola, presidente local del organismo, consideró que Puebla se puede convertir en un serio competidor por proyectos privado en distintos sectores, los cuales optaban por el Bajío y no por la zona centro, donde la entidad es paso estratégico del sur.

Asimismo, vio positivo que se tengan 600 hectáreas disponibles en diferentes ubicaciones, los cuales son indicativo de que hay terrenos y era más tema de voluntad de las autoridades para generar reservas para los inversionistas.

Acotó que la inversión de 100 millones de pesos en los parques industriales, debe ir acompañada de un diagnóstico completo sobre las condiciones en las que están operando tanto los complejos públicos y privados, en lo que se refiere a infraestructura, descargas de aguas residuales, abastecimiento de energía eléctrica y gas.

Asimismo, destacó que la seguridad será uno de los temas que debe tener atención en las zonas de fábricas, ya que también fue una de las peticiones de los industriales a favor de los autotransportes y trabajadores.

Sosa Spínola dijo que los parques industriales están haciendo su parte con inversiones al interior para mejorar las vialidades, pero fuera de estos corresponde a los municipios atender las afectaciones a calles y avenidas.

Prioridades

En Amozoc, Puebla capital, Cuautlancingo, Huejotzingo y San Martín Texmelucan están la mayoría de los parques industriales, donde están asentadas proveedoras de autopartes, del sector textil y agroalimentos, entre las cuales generan la mayor cantidad de empleos.

Asimismo, el dirigente de la Canacintra vio factible que se hagan nuevos parques industriales para que Puebla sea más competitiva, por lo que espera que en el actual gobierno se concreten proyectos de desarrolladores.

En Puebla, hay 21 parques industriales, de los cuales 15 son antiguos y requieren una fuerte inversión en materia de servicios públicos, por lo que gobierno estatal y ayuntamientos plantean ayudar en la dignificación en este 2026.

Sin embargo, los propios industriales consideran que no cumplen con los estándares internacionales para atraer inversiones de nuevas empresas.

Refirió que, en el parque de Ciudad Textil, ubicado en Huejotzingo, al cual se mudaron hace 20 años empresas de ese sector que estaban en Puebla capital, le hace mejor el servicio de drenaje.

También, comentó que se debe recuperar un parque industrial en el municipio de Ahuazotepec, el cual tiene muchos años abandonado y puede ser un detonador para la Sierra Norte, el cual se encuentra a 15 kilómetros del puerto de Tuxpan.

En el caso de Tehuacán, ubicado hacía Oaxaca, consideró importante intervenir, porque tiene 35 hectáreas para atraer inversiones y que pueden favorecer a esa zona, donde tienen municipios de los más pobres del país.

Agregó que será un detonador de empleos para estas zonas de alta marginación, enclavadas en la Sierra Negra.

El empresario destacó que en el municipio de San Martín Texmelucan se tiene una reserva importante, donde la administración pasada pretendía hacer un parque industrial para atraer empresas de electromovilidad, pero no se llevó a cabo.