Precios del petróleo extienden caídas tras el fin de la sesión por comentarios de Trump sobre Irán

Los precios del petróleo cayeron este lunes en las operaciones electrónicas tras el cierre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Irán está "prácticamente terminada".

Hacia las 19:45 horas (GMT), el precio del barril de Brent, referencia internacional, cedía un 5.20% hasta los 87.87 dólares con respecto al precio del cierre, unos minutos antes.

El West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7.47% hasta los 84.11 dólares. Los precios se dispararon en los últimos diez días, ante las dificultades de suministro desde Oriente Medio debido al conflicto.

Durante la primera sesión de la semana, el petróleo moderó su alza tras una disparada que impactó en las bolsas mundiales.

Los precios del petróleo treparon este lunes 9 de marzo por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán responde a los bombardeos israelíes y de Estados Unidos con ataques contra las instalaciones petroleras de países de Oriente Medio.

Trump dijo el lunes a CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

"Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

El presidente también dijo que estaba "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz.

Esto ha tranquilizado a los inversionistas, ya que la navegación está prácticamente bloqueada en este paso estratégico para el comercio mundial, por donde transita alrededor del 20% del petróleo producido en el mundo.

Las declaraciones de Trump distendieron así al mercado: el petróleo cedía post cierre y Wall Street, que aún operaba cuando el mandatario habló, subió.