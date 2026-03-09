Precios de frutas y verduras, con su mayor alza en 34 años: jitomate, limón y papa suben más de 20%

Las frutas y verduras presionaron el bolsillo de los consumidores durante febrero, mes en que registraron el mayor aumento en 34 años, según datos del Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo mes del año, su precio aumentó 4.94% con respecto a enero (lo que se conoce como inflación mensual), el mayor incremento para un periodo similar desde 1992.

Estos fueron los 10 productos que más golpearon las finanzas de los hogares mexicanos en febrero:

limón : 25.97%

Jitomate: 22.57%

Papa y otros tubérculos: 20.86%

Tomate verde: 18.89%

Plátanos: 10.79%

Ejotes: 6.58%

Pepino: 4.15%

Zanahoria: 2.00%

Manzana: 1.84%

Papaya: 1.78%

¿Por qué se encarecieron las frutas y verduras?

Tradicionalmente, el precio de las frutas y verduras muestra una inflación mensual negativa en febrero o con un aumento muy moderado. Por ejemplo, en los últimos cinco años arrojó reducciones en los precios:

2025: -6.26%

2024: -8.43%

2023: -3.02%

2022: -1.18%

2021: -2.13%

“Cabe mencionar que los precios de las frutas y verduras suelen caer en el mes de febrero, por lo que este repunte no es consecuencia de un factor estacional y podría atribuirse en parte a las bajas temperaturas en Estados Unidos durante el invierno, lo que afectó las cosechas y elevó la demanda por importaciones de origen mexicano”, comentó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Impacto de las frutas y verduras en la inflación nacional

El aumento de precios en estos alimentos generó mayores presiones en los precios a nivel nacional. En febrero, la inflación mensual fue de 0.50%, la más alta para un periodo similar desde 2023.

“La variación mensual respondió, en gran medida, al repunte en precios de frutas y verduras -como jitomate, papa, tomate verde y limón- y en menor medida al aumento en mercancías alimenticias y servicios de alimentación”, señaló Banamex en un reporte.

A tasa anual (contra febrero de 2025), la inflación se ubicó en 4.02%, es decir, salió del objetivo del Banco de México, que es de entre 2 y 4 por ciento.

fernando.franco@eleconomista.mx