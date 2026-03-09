Detalles del primer combate de “El Escudo de las Américas” contra el crimen organizado del continente: Trump va en serio

La primera acción armada de Estados Unidos contra los carteles ya ocurrió en Ecuador.

Fue un bombardeo preciso y de alta intensidad en contra de los “Comandos de la Frontera”, aviones, helicópteros, drones y satélites estadounidenses, con soldados y oficiales de Estados Unidos y Ecuador. Ocurrió el pasado 3 de marzo.

Esta fue la primera operación, de la nueva sociedad que formó el presidente Donald Trump para combatir a los carteles del continente con 12 de sus gobiernos.

Trump va en serio. Esta operación, destruyó un campamento en la Amazonía ecuatoriana, sin que las autoridades reportaran bajas de sus soldados.

La "dureza" en términos de resistencia de combate directo no está clara, ya que se trató de un ataque sorpresa, el objetivo fue matar a más de 50 miembros de este cartel colombiano que opera cerca de la frontera ecuatoriana con Colombia.

Resultado: El campamento fue destruido con éxito sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses o ecuatorianas atacantes. No está claro si algún miembro de los Comandos de la Frontera fue capturado durante el ataque.

Contexto: El ataque se produjo tras un incidente ocurrido en 2025 en el que el mismo grupo estuvo implicado en la muerte de 11 soldados ecuatorianos.

Importancia: Esta acción militar conjunta, denominada "operaciones cinéticas letales" por Estados Unidos y "Operación Exterminio Total" por Ecuador, indica un cambio hacia una acción directa y más agresiva respaldada por Estados Unidos, contra el narcotráfico en la región.

Comandos de la Frontera: Es un grupo violento, disidente de las FARC, que controla las rutas de la droga en el sur de Colombia y partes de Ecuador, conocido por usar tácticas de guerrilla.

Si bien los miembros de este cartel son altamente peligrosos en su zona de operaciones, la acción conjunta destacada en este informe fue un ataque aéreo/operación especial, en lugar de una batalla campal cara a cara. La ordene fue matar a todos los criminales.

Los tres pilares del Escudo de las Américas:

En la llamada “Carta de Doral” Estados Unidos plantó su estrategia a largo plazo.

Estas metas incluyen una Integración Militar y de Seguridad. Por eso es necesario que los países miembros estén realmente comprometidos a terminar con los carteles y con los gobiernos que los protegen. Tristemente es la misma razón por la que México no fue invitado.

La Coalición Anti-cartel de las Américas, como nueva alianza militar tiene como meta desmantelar las redes criminales transnacionales mediante el uso coordinado de fuerza letal y el intercambio de inteligencia de alto nivel. La Segunda Meta descifra como capítulo la, “Profundización Operacional Militar de Estados Unidos”. Estos son planes a largo plazo que aumentan como nunca la cooperación armada del gobierno en Washington con países como Ecuador y El Salvador, para combatir, no solo, las redes de pandillas, sino también el lavado de dinero del narco tráfico. Dos plagas que afligen al continente entero. Proyecto de Modernización de las Fuerzas Armadas”, Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, desempolvó este proyecto que existe desde el 2008. En su forma original es un proyecto de modernización de todas las fuerzas armadas. Lo que se hizo fue actualizarlo para hacer más eficiente la asociación operacional de todas las fuerzas militares de Estados Unidos con sus varios nuevos socios en el continente.

Lo anterior que es llamado, “Diseño de la Fuerza 2028", incluye la expansión de la Guardia Costera de Estados Unidos con 15,000 nuevos miembros y con los despliegues de sistemas avanzados no tripulados para la seguridad fronteriza y marítima a largo plazo.

El Diseño de la Fuerza 2008, incluye a las 6 ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos:

El Ejército, la Marina de Guerra, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea Militar, el Servicio de Guardacostas y la Defensa en el espacio.

Para Canadá que tampoco fue invitado, toda esta coordinación militar no necesita actualización, porque esa ya ocurre con EE. UU. dentro del marco de la “OTAN”.

Como tan claramente expuso Marco Rubio, Secretario de Estado de EE. UU., en el lanzamiento de la iniciativa en el Doral en Florida. “Los países que son parte de este Escudo de las Américas, lo son no solamente por ser aliados, sino por ser también amigos” del gobierno estadounidense.

Para los amigos habrá regalos importantes, a cambio de otras acciones:

Estados Unidos claramente anticipó desde el inicio, que “El Escudo de las Américas” es, y será también, una operación contra la presencia de China en el continente.

Donald Trump esta ya harto de aguantar una rivalidad económica y de infraestructura en la zona de mayor influencia estadounidense en el mundo. Por eso presento lo que es llamado, “Un Pacto de Infraestructura de las Américas”.

Lo anterior creará un “Nearshoring” de las cadenas de suministro:

Estados Unidos destinará entre 50 y 100 mil millones de dólares en una alternativa, respaldada por EE. UU., a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, centrándose en puertos, redes eléctricas y carreteras.

Desde el primer término del presidente Trump, su presidencia trabajo en nuevos objetivos a largo plazo para trasladar las cadenas de suministro críticas tales: como los productos farmacéuticos, los semiconductores, y la extracción y procesamiento de minerales de China a países con gobiernos y países que estén dispuestos a probar su “amistad” con Washington.

La presidencia de EU, procesará mediante incentivos fiscales y normas de origen comunes un mayor “dominio energético”.

El "Pacto Energético de las Américas”:

Intenta modernizar las redes eléctricas regionales, y con ello:; aumentar la dependencia de América Latina del gas natural licuado (GNL) estadounidense.

A esto hay que llamarle por su nombre, se trata también de un “Blindaje Geopolítico y Digital”:

Esto claramente es parte de la estrategia de Trump contra China. El bloque busca nulificar la influencia china y rusa en las Américas, mediante el mapeo de las actividades del Ejército Popular de Liberación Chino en el continente. Esto será con la creación de una "Iniciativa de Ciber escudo" para proteger las redes gubernamentales regionales del hackeo patrocinado por estados extranjeros.

Estados Unidos pretende liderar una campaña de “Soberanía Digital” que incluye la “eliminación y reemplazo" de hardware 5G de Huawei y ZTE, (ambos son chinos) en toda la región latinoamericana. Todo esto será reemplazado con una multitud de avances tecnológica creados y aprobados por Estados Unidos, incluida la Inteligencia Artificial estadounidense.

No nos engañemos para sentirnos mejor, la exclusión de México es muy grave:

Esto nos pone en un “Aislamiento diplomático”. Al quedar fuera de este principal "escudo" de seguridad, México corre el riesgo de perder su influencia en la arquitectura de seguridad regional, mientras que Estados Unidos aumenta las capacidades militares de sus otros socios latinoamericanos.

México, dice Trump es el "epicentro de la violencia de los cárteles". Su argumento es que el crimen organizado se está apoderando del país y eso requiere de un enfoque más duro que el gobierno mexicano ha tenido que aceptar.

En este contexto específico, lo peor es que Washington considera al gobierno mexicano como "parte del problema" en lugar de ser “parte de la solución”.

Si bien México no enfrenta actualmente una invasión estadounidense, la exclusión del "Escudo de las Américas" indica un cambio en el que Estados Unidos podría actuar unilateralmente o con otros aliados contra los cárteles, lo que podría poner la soberanía de México en una posición muy precaria y de alto riesgo.

Esto que sigue es muy importante, porque se enfoca en México, Brasil, Perú y Colombia.

Todo se resume en un pensamiento muy claro y típicamente estadounidense. Si los países que no son amigos tienen líderes que no son confiables y con los que no se puede trabajar, hay que hacer lo necesario para remplazar a sus dirigentes con amigos verdaderos, en los que si se pueda confiar y con quienes se pueda trabajar.

El presidente Trump tiene una estrategia a largo plazo de "Afiliación y Expansión". Lo que Washington tiene intención de hacer ahora es presionar a las naciones no participantes para que se unan al bloque. Al mismo tiempo todos los demás proyectos garantizarían que los “líderes ideológicamente confiables”permanezcan en el poder mediante apoyo financiero y político.

México será incluido en el "Escudo de las Américas"; la declaratoria a largo plazo reza "alistar y expandir" que significa presionar a los países no participantes a unirse al bloque con nuevos líderes "ideológicamente confiables", a quienes se les dará cualquier apoyo que requieran.

Si los líderes actuales de los países importantes no son confiables, el Escudo de las Américas los reemplazará.

¡Trump va en serio!