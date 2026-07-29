Construcción sostenible: sólo uno de cada cinco profesionales está capacitado

La descarbonización de las ciudades enfrenta un obstáculo que va más allá de los materiales o la tecnología: la falta de capacitación técnica de la mano de obra en la industria de la construcción.

De acuerdo con datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), apenas 20% de los profesionales del sector y 15% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) cuentan con preparación en sostenibilidad.

La brecha de conocimiento limita la adopción de prácticas de construcción sostenible en un sector clave para reducir las emisiones de carbono.

Holcim México apuntó que este desafío cobra cada vez mayor relevancia, ya que se estima que 2,500 millones de personas se incorporarán a las zonas urbanas hacia el 2050, mientras América Latina ya concentra a más del 80% de su población en ciudades.

Lanzan programa de capacitación

El rezago alimenta la percepción de que la edificación sostenible implica mayores costos o una implementación compleja, lo que frena la incorporación de tecnologías de bajas emisiones en los proyectos constructivos.

“Para acelerar la edificación sostenible en México debemos romper el paradigma de que las soluciones de bajo carbono son complejas de aplicar”, comentó José Alfredo Rodríguez, gerente de Innovación de Holcim México.

En respuesta a este escenario, la empresa puso en marcha la Academia de Construcción Sostenible, una plataforma digital gratuita en español con acreditación internacional del estándar CPD (Continuing Professional Development).

Hasta ahora, el programa ha capacitado a más de 9,000 personas en el mundo, de las cuales 18% provienen de América Latina.

“La tecnología de materiales avanzó sustancialmente y hoy permite optimizar el desempeño térmico, la durabilidad y la huella de dióxido de carbono en cualquier proyecto”, afirmó Rodríguez.

Reducir la brecha

El especialista añadió que la transferencia de conocimiento será un factor decisivo para ampliar la adopción de estas soluciones en el país.

“Esta Academia es el puente para transferir esa experiencia técnica para asegurar que el conocimiento sea el acelerador de la construcción sostenible en el país”, comentó Rodríguez.

El programa contempla cuatro ejes: fundamentos de construcción sostenible; bajo carbono y economía circular; propiedades avanzadas de los materiales; así como innovación orientada al desarrollo de ciudades regenerativas.