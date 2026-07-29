Sheinbaum se reunirá con el presidente del Banco Mundial en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles recibirá en Palacio Nacional a Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, como parte de la visita del funcionario a México para avanzar en una nueva estrategia de colaboración con el país.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum señaló que el encuentro está previsto para las 16:00 horas y destacó el trabajo que el organismo internacional ha realizado de manera cercana con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La primera mandataria explicó que la colaboración está relacionada con instrumentos de financiamiento y préstamos destinados a empresas privadas para respaldar proyectos vinculados con las prioridades del Plan México.

Banco Mundial trabaja de cerca con Hacienda

Sheinbaum destacó que el Banco Mundial mantiene coordinación con la Secretaría de Hacienda para definir mecanismos que permitan impulsar proyectos de inversión y desarrollo en México.

La presidenta explicó que esta colaboración busca aprovechar el financiamiento del organismo internacional para respaldar proyectos privados que estén alineados con los objetivos económicos establecidos por su administración.

En este sentido, señaló que el propósito es fortalecer las condiciones para incrementar la producción nacional, generar empleos mejor remunerados y ampliar las oportunidades tanto para el mercado interno como para las exportaciones.

¿Qué busca el Plan México?

La presidenta recordó que el Plan México plantea como uno de sus principales objetivos aumentar la producción en el país y fortalecer la economía mediante mayor inversión y generación de empleos. La estrategia también busca elevar los niveles salariales y fortalecer la participación de México en los mercados internacionales, con una mayor integración de empresas nacionales a las cadenas productivas.

La visita de Banga ocurre precisamente mientras el Banco Mundial prepara un nuevo Marco de Alianza con el País (CPF) para México, una estrategia de trabajo que tendrá una duración de cinco años. El organismo prevé concentrar sus recursos en un número reducido de prioridades para aumentar el impacto de sus inversiones y favorecer proyectos de mayor escala.

Banco Mundial prevé mayor inversión privada en México

Durante su visita al país, Banga explicó que uno de los principales objetivos del nuevo marco será movilizar más capital privado para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.

El presidente del Banco Mundial señaló que el organismo trabaja en mecanismos de financiamiento, garantías para reducir riesgos y herramientas que permitan generar mayor certidumbre para los inversionistas.

Entre las áreas que se perfilan como prioritarias están infraestructura, energía, agua, salud y capital humano, sectores que coinciden con varias de las metas del Plan México. El organismo también busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas fundamentales para la generación de empleos y la integración de cadenas productivas.

Banga también destaca oportunidad por integración regional

Durante su visita a México, el presidente del Banco Mundial destacó además la importancia de las cadenas de suministro que integran a México, Estados Unidos y Canadá. Aunque aclaró que el organismo no participa directamente en la revisión del T-MEC, consideró que la integración productiva de América del Norte representa una oportunidad para que México aumente su participación en los mercados regionales.

Banga señaló que sectores como la manufactura y la energía pueden contribuir a ampliar las cadenas de valor y generar más empleos, especialmente si se incrementa la participación de empresas mexicanas.

La visita del funcionario contempla reuniones con autoridades mexicanas y representantes del sector privado para avanzar en el nuevo Marco de Alianza con México y definir las áreas en las que el Banco Mundial concentrará su apoyo durante los próximos cinco años.