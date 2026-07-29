Promtel y Viasat firman acuerdo para acelerar la expansión de la conectividad en México

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y Viasat firmaron un acuerdo de general de colaboración para establecer un marco que impulse el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, amplíe la conectividad y fortalezca la cobertura social en México.

El acuerdo permitirá a ambas partes colaborar en iniciativas orientadas a fortalecer el ecosistema de conectividad del país mediante el intercambio de conocimientos, experiencia técnicas y recursos, en línea con sus respectivas funciones.

Entre las principales áreas de colaboración se encuentran el apoyo técnico para el desarrollo de infraestructura y servicios de telecomunicaciones, la promoción y difusión de información relevante para inversionistas y operadores, así como la organización conjunta de eventos, foros y espacios de diálogo que fomenten la innovación tecnológica.

El acuerdo incluye el intercambio de información, el desarrollo de contenidos especializados y la colaboración en programas de capacitación para impulsar el crecimiento del sector.

También contempla acciones específicas para fortalecer a pequeños operadores y promover el despliegue de redes privadas inteligentes vinculadas a iniciativas de industria 4.0.

El convenio tendrá vigencia hasta 2030, con posibilidad de prórroga.

Este esfuerzo conjunto resalta la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para ampliar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en comunidades aún desatendidas, contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

“Este acuerdo representa una oportunidad para sumar fortalezas y expandir la conectividad a más regiones de México. En Viasat estamos comprometidos con apoyar iniciativas que impulsen la infraestructura y generen beneficios significativos para las comunidades”, señaló Héctor Rivero, country manager de Viasat México.

Con información de Nicolás Lucas.