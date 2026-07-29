Wall Street cae por preocupaciones sobre Oriente Medio; fabricantes de chips extienden descensos

Los tres principales índices de Wall Street pierden terreno la mañana de este miércoles. Las referencias caen por las preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio, y en espera por reportes trimestrales clave y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, de 30 gigantes, pierde 1.56% a 51,924.82 unidades. El índice S&P 500, de las compañías más valiosas, retrocede 0.73% hasta 7,374.91 puntos. El Nasdaq Composite, de alto peso tecnológico, pierde 0.90% a 24,652.56 unidades.

El nerviosismo por la guerra se eleva en el mercado después de que Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán e Irák. Por su parte, Irán atacó bases estadounidenses en la región y barcos en el estrecho de Ormuz.

Un sentimiento de cautela domina en un mercado nervioso por las elevadas inversiones y la creciente competencia en inteligencia artificial. Fabricantes de chips como Micron (-4.42%), AMD (-5.14%), TSMC (-3.79%) e Intel (-3.38%) retroceden, ampliando sus descensos.

El foco de esta sesión estará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El consenso de los analistas es que la tasa de interés se mantendrá sin cambios, pero cualquier mención de un incremento, ya sea en la conferencia o el comunicado, sería clave.

En la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre, después del cierre de las negociaciones, Meta Platforms (-0.33%), la matriz de Facebook, y Microsoft (+0.31%), publicarán sus cifras; mañana lo harán Apple (-0.02%) y Amazon.com (-1.10%).

En este contexto, ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 bajan, liderados por el de industriales (-2.44%), el de materiales (-1.77%) y tecnologías de la información (-1.22%). Los valores de energía (+2.55%) lideran las alzas impulsados por los precios del crudo.