Hospitalidad: San Miguel de Allende propone una nueva lectura del lujo mexicano

San Miguel de Allende no se descubre de prisa. Se camina, se mira desde sus terrazas, se escucha en sus plazas y se entiende en la intimidad de sus patios. En ese paisaje de cantera, color y memoria, Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende propone una nueva lectura del lujo mexicano: una hospitalidad que no busca imponerse al destino, sino pertenecer a él.

Diseñado por GVI Architects en diálogo creativo con Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, el proyecto parte de la hacienda mexicana como referencia, pero evita la nostalgia literal. Su arquitectura toma elementos esenciales del lenguaje colonial —el zaguán, el patio, el portal, el jardín y la plaza— para traducirlos a una experiencia contemporánea, pensada para el viajero que busca diseño, calma y conexión con el lugar.

Para José Luis Mogollón, presidente del Consejo Administrativo de Grupo Pueblo Bonito, la apertura en el Bajío forma parte de una estrategia de crecimiento más amplia. “San Miguel nos permite diversificarnos en varios aspectos: en marca, en geografía, en perfil de cliente y en posicionamiento. Es una entrada al lujo experiencial”, dijo.

Belleza funcional

La arquitectura de Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende se organiza como una secuencia de descubrimientos. Trece plazas articulan el conjunto y funcionan como puntos de encuentro, pausa y contemplación. No son espacios de paso: son escenarios donde ocurre la vida del hotel.

El recorrido inicia en el acceso principal, con un zaguán que evoca la hospitalidad tradicional, y avanza entre patios, jardines, terrazas y miradores. Cada transición revela una perspectiva distinta del destino, hasta culminar en el rooftop, desde donde la Parroquia de San Miguel Arcángel y el perfil histórico de la ciudad se convierten en parte de la experiencia.

Se ubica dentro de Distrito Corazón, frente al Parque Zeferino Gutiérrez, y aprovecha la topografía natural del terreno para abrir vistas privilegiadas. Esa decisión permite que el hotel dialogue con San Miguel desde la altura, pero también desde la proporción, la escala y el respeto por su traza urbana.

“El lujo aquí se expresa en la elección precisa de los materiales. Cantera gris y chicle, piedra laja y mármol blanco construyen una paleta que conversa con la arquitectura tradicional de la ciudad. Las texturas no decoran: arraigan el proyecto al territorio”, concluyó Mogollón.