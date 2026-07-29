Despojo de vivienda prolonga litigios durante años y eleva el costo para los propietarios

Los casos de despojo de vivienda en la Ciudad de México se han incrementado en los últimos años, en un contexto en el que este delito se ha vuelto cada vez más sistemático y puede derivar en litigios que se prolonguen durante años, impliquen gastos equivalentes hasta a 30% del valor del inmueble y, aun así, no garanticen a los propietarios recuperar su patrimonio.

El problema ha quedado de manifiesto recientemente, luego de que vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, alertaran sobre un incremento de invasiones de vivienda en la zona.

Por su parte, especialistas en derecho inmobiliario advierten que este es un delito cada vez más sofisticado, favorecido por procesos judiciales lentos, inmuebles desocupados y la actuación de redes de delincuencia organizada.

“La falta de acción por parte de las autoridades, fiscalías y tribunales, sumado a un fenómeno de inmuebles vacíos, son la combinación perfecta para que se produzca este delito”, afirmó en entrevista Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados.

Con base en estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cada año se presentan más de 4,000 denuncias por despojo. Saucedo estimó que actualmente podrían existir cerca de 20,000 carpetas acumuladas, sin considerar los casos que nunca se denuncian.

Un proceso largo

Saucedo explicó que el costo de estos litigios puede alcanzar hasta 30% del valor de la propiedad y estimó que únicamente alrededor de 25% de los propietarios logra recuperarla.

“La gran mayoría se queda en la inacción o en la ejecución a mano propia, porque muchos propietarios no pueden tomar acciones por falta de dinero, recursos, conocimiento o miedo”, dijo.

De acuerdo con el abogado, los juicios de reivindicación, mediante los cuales un propietario reclama la posesión de su vivienda, pueden prolongarse durante varios años e incluso décadas.

A ello se suma que la integración de pruebas, la obtención de documentos en el Registro Público de la Propiedad y la judicialización del caso pueden tomar al menos un año, periodo durante el cual los invasores permanecen en el inmueble sin consecuencias inmediatas.

Redes organizadas

La rentabilidad del delito explica su crecimiento, ya que Saucedo estimó que la utilidad obtenida por los invasores puede acercarse a 80% del valor del inmueble, una vez que logran falsificar documentación y vender la propiedad a un tercero.

“Hoy el despojo es ejecutado por grupos de delincuencia plenamente organizada, coludidos con funcionarios corruptos, despachos de abogados, notarios públicos que logran hacer ese tipo de tropelías”, sostuvo.

Según el abogado, estas organizaciones utilizan escrituras falsas, documentos apócrifos y juicios simulados para aparentar derechos de propiedad. Incluso, algunos particulares se presentan como supuestos mediadores privados autorizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para tomar posesión de inmuebles, pese a que carecen de facultades para ejecutar actos judiciales.

Inmuebles vulnerables

Helena Verron, directora general de The Smart Flat, explicó que la ausencia prolongada de los propietarios constituye uno de los principales factores de riesgo. Entre los inmuebles más expuestos se encuentran las viviendas de adultos mayores que viven solos, familias que residen en el extranjero y las segundas residencias.

“Una casa sola, sin quien la habite o la vigile de cerca, se convierte en un blanco. La ausencia es, muchas veces, la primera vulnerabilidad, y esto se agrava cuando hablamos de adultos mayores que viven solos”, afirmó.

La especialista hizo algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de despojo de vivienda:

Mantener una presencia constante en el inmueble mediante visitas, apoyo de vecinos o servicios de vigilancia.

Conservar la documentación de la propiedad.

Mantener al corriente los pagos de predial y servicios.

Respaldar los documentos en formato digital.

Reforzar la seguridad con cámaras, sensores, cerraduras inteligentes y sistemas de monitoreo remoto.

¿Cómo actuar ante un despojo de vivienda?

En caso de detectar un cambio de cerraduras, personas ocupando la vivienda o cualquier movimiento inusual, Verron recomendó acudir de inmediato a las autoridades y evitar intentar recuperar el inmueble por cuenta propia.

Por su parte, Saucedo apuntó que la respuesta legal debe comenzar con la contratación de dos especialistas: un abogado penalista y otro civilista, ambos con experiencia en derecho inmobiliario.

Mientras las denuncias por despojo vayan en aumento en la Ciudad de México, los especialistas coinciden en que la prevención y una reacción jurídica oportuna son las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de perder una vivienda.