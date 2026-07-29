Peso mexicano se deprecia frente al dólar; mercado se alista para el anuncio de la Fed

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local pierde terreno tras una escalada de la guerra en Oriente Medio, mientras los operadores se preparan para el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4879 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4399 ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una retroceso de 4.80 centavos, equivalentes a 0.28 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4960 unidades y un nivel mínimo de 17.4277. . El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, pierde 0.08% hasta 101.33 unidades.

Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron este miércoles un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán en Irak, los primeros bombardeos estadounidenses en Oriente ⁠Medio desde que el presidente Donald Trump pausó los ataques la semana pasada.

Irán, por su parte, informó que atacó bases estadounidenses en Jordania y embarcaciones que cruzaban estrecho de Ormuz, lo que llevó a Trump a prometer una represalia. Teherán informó antes de que un proyectil estadounidense impactó en la ciudad de Piranshahr.

"Mientras persistan las tensiones sobre las principales rutas de exportación para el petróleo y continúe la incertidumbre diplomática, la prima geopolítica seguirá siendo el principal factor detrás de la volatilidad", dijo Sergio Cisternas, analista de EBC Financial Group.

La presión se presenta en un momento de cautela en espera por el anuncio política monetaria de la Fed. Aunque el consenso apunta a la estabilidad en la tasa, las apuestas por ⁠un alza se han fortalecido debido al reciente encarecimiento ⁠del petróleo por la guerra.

"La moneda local opera bajo presión vendedora ante el fortalecimiento del dólar, debido a la incertidumbre previa a la decisión de política monetaria de la Fed. Los niveles de soporte y de resistencia se ubican en 17.40 y 17.53 unidades", dijo Monex Grupo Financiero.