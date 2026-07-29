Link X pide más espectro, extender concesiones y neutralidad tecnológica para la subasta 5G industrial

La empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información Link X respaldó una propuesta de política regulatoria para utilizar la banda de 2.3 GHz en el desarrollo de redes privadas para aplicaciones industriales.

Sin embargo, Link X planteó una serie de modificaciones al diseño de la propuesta de licitación CRT-RRI-01, con el objetivo de facilitar el despliegue de redes privadas y para ampliar también la participación de nuevos actores del mercado.

En su participación dentro de la consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Link X señaló que la banda de 2.3 GHz ofrece un equilibrio entre cobertura y capacidad, además de contar con estándares internacionales compatibles con LTE y 5G, por lo que la considera adecuada para automatización industrial, robótica, analítica de video, comunicaciones críticas e Internet de las Cosas.

Link X advirtió que el éxito del modelo propuesto por el regulador dependerá de que las bases contemplen neutralidad tecnológica, reglas claras para evitar interferencias y bloques de espectro suficientes.

Uno de los principales planteamientos consiste en que los 40 MHz previstos para cada región industrial planteado por la CRT funcionen únicamente como una asignación inicial.

Link X propuso permitir ampliaciones progresivas mediante bloques adicionales hasta alcanzar al menos 80 MHz en proyectos de alta demanda y, cuando exista disponibilidad y justificación técnica, hasta 100 MHz.

La compañía también recomendó mantener bloques de 10 MHz para reducir las barreras de entrada y facilitar la participación de operadores especializados, integradores tecnológicos y proveedores de redes privadas, siempre que puedan acumular espectro contiguo conforme aumenten las necesidades de cada proyecto.

Respecto al mecanismo de adjudicación, Link X consideró que la evaluación no debería depender exclusivamente del monto económico ofrecido durante la licitación.

En su lugar, propuso un modelo multicriterio que valore aspectos como la calidad técnica del proyecto, el impacto industrial, los compromisos de inversión y la experiencia del participante, con el propósito de privilegiar proyectos con mayor probabilidad de desplegar infraestructura y generar beneficios productivos.

Entre sus recomendaciones a la consulta pública también figura ampliar la vigencia inicial de las concesiones de 10 a 20 años, al considerar que los proyectos industriales requieren horizontes de recuperación de inversión más prolongados.

Link X también pidió establecer mecanismos permanentes para solicitar polígonos industriales en cualquier parte del país cuando exista demanda comprobada, sin depender únicamente del espectro remanente de una primera fase de la licitación.