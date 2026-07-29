Banco Plata incorpora a dos nuevos consejeros independientes, ¿quiénes son?

El holding financiero de tecnología que opera Banco Plata anunció este 27 de julio la incorporación de Michael S. Piwowar y John J. Sullivan como consejeros independientes del Consejo de Administración de su sociedad controladora en Estados Unidos.

Los nombramientos entrarán en vigor el próximo 1 de agosto de 2026 y forman parte de la estrategia de fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución, en un momento marcado por su expansión regional.

La incorporación de ambos perfiles coincide con los preparativos de la compañía para iniciar operaciones en Colombia, luego de que la Superintendencia Financiera de ese país autorizara recientemente su entrada al mercado. Con ello, Banco Plata busca reforzar su experiencia en regulación financiera, mercados de capitales, asuntos legales internacionales y seguridad nacional.

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“Nos da mucho gusto recibir a Michael y John en nuestro Consejo de Administración. La experiencia de ambos será muy valiosa mientras continuamos desarrollando nuestras operaciones en México y Colombia”, señaló Neri Tollardo, CEO de Banco Plata.

¿Quiénes son los nuevos consejeros Michael Piwowar y John Sullivan?

Michael S. Piwowar cuenta con una amplia trayectoria en regulación financiera y política pública. Actualmente dirige el Psaros Center for Financial Markets and Policy de Georgetown University y anteriormente fue vicepresidente ejecutivo de Milken Institute Finance.Entre 2013 y 2018 se desempeñó como comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC.

Entre 2013 y 2018 fue comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), cargo para el que fue nominado por el entonces presidente Barack Obama y confirmado por unanimidad por el Senado. Posteriormente, el presidente Donald Trump lo designó presidente interino del organismo.

También fue economista en jefe de la bancada republicana del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, donde participó en la elaboración de los apartados relacionados con la SEC dentro de las leyes Dodd-Frank y JOBS.

Durante la crisis financiera de 2008 trabajó como economista sénior del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca bajo las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Además de su experiencia en el sector público, Piwowar ha desarrollado actividades en consultoría económica, investigación académica y docencia.

“Me honra incorporarme al Consejo de Plata en un momento tan importante para la compañía. He dedicado mi carrera a la regulación y al fortalecimiento de los mercados financieros. Plata ha demostrado un compromiso claro con el crecimiento ordenado y el cumplimiento regulatorio mientras desarrolla sus operaciones en distintos países. Espero contribuir al trabajo del Consejo durante esta nueva etapa”, señaló Piwowar.

Por su parte, John J. Sullivan suma más de 40 años de experiencia como diplomático, abogado y servidor público en cinco administraciones presidenciales de Estados Unidos.

En el sector privado fue socio de Mayer Brown LLP, donde cofundó el área de seguridad nacional y asesoró a empresas internacionales en comercio exterior, regulación transfronteriza, inversión extranjera y asuntos de seguridad nacional.

Dentro del servicio público se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Rusia durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, además de ocupar el cargo de subsecretario de Estado durante el gobierno de Trump. Previamente fue subsecretario de Comercio y asesor jurídico general adjunto del Departamento de Defensa en la administración de George W. Bush, así como funcionario del Departamento de Justicia.

Actualmente es investigador distinguido de Georgetown University y Columbia University, integrante de la American Academy of Diplomacy y del Council on Foreign Relations, colaborador de CBS News y autor del libro Midnight in Moscow.

“Me entusiasma integrarme al Consejo de Plata como consejero independiente. La compañía se ha convertido en poco tiempo en una institución financiera digital relevante, respaldada por tecnología propia. Con millones de clientes y miles de colaboradores, Plata se encuentra en una posición sólida para continuar creciendo y ampliar su presencia”, afirmó Sullivan.

Los nuevos nombramientos se producen en una etapa donde Banco Plata fortalece su presencia regional después de haber iniciado operaciones bancarias en México en marzo de 2026 y ahora avanza en su expansión hacia Colombia, con lo que fortalece su presencia en el mercado financiero latinoamericano.