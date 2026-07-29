Bolsa mexicana cae tras racha de tres días con avances; acciones de FEMSA lideran las pérdidas

La bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana de este miércoles. Los índices locales bajan después de una racha de tres días con ganancias, con los inversionistas a las espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones más negociadas del país, pierde 0.89% a 66,710.78 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.02% a 1,348.29 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las pérdidas de FEMSA, con 2.76% menos a 216.77 pesos; la cementera GCC, con 2.30% a 203.83 pesos, y el gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 1.96% a 22.06 pesos.

Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron este miércoles un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán en Irak. Irán, por su parte, informó que atacó bases estadounidenses en Jordania y embarcaciones petroleras que cruzaban el estrecho de Ormuz.

Las bolsas locales caen después de tres jornadas consecutivas con avances debido a la mayor percepción de riesgo en los mercados. Los inversionistas esperan atentos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, más tarde en el día.

"Durante la jornada (de ayer), el índice llegó a tocar 68,457 unidades, cerca de una resistencia situada en 68,500 unidades. Sin embargo, el bajo volumen de operación continúa limitando la consolidación del movimiento alcista", destacó en una nota CopKapital.