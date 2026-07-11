Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum acuerdan instalar 400 consultorios médicos gratuitos para San Luis Potosí

El Gobernador sostuvo una reunión virtual con la Presidenta de México para ampliar la cobertura de salud con 400 nuevos consultorios gratuitos en beneficio de las familias potosinas.

Como resultado de la reunión virtual de trabajo que sostuvo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció un acuerdo estratégico para instalar 400 consultorios médicos gratuitos en el Estado, una acción que ampliará la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para acercar servicios de salud oportunos a miles de familias potosinas.

El Mandatario Estatal destacó que este proyecto se suma al programa de Clínicas Rosas, puesto en marcha desde el inicio de la actual administración estatal para brindar consultas médicas, medicamentos y atención especializada a las familias, por lo que la instalación de los nuevos consultorios permitirá ampliar la cobertura y consolidar un modelo de atención preventiva, gratuita y cercana a la población.

Ricardo Gallardo señaló que los nuevos espacios estarán orientados a la atención primaria, la prevención, la detección oportuna y el seguimiento de enfermedades, principalmente en las zonas con mayor demanda y en comunidades que requieren servicios médicos más accesibles.

El Gobernador resaltó que la coordinación permanente con la Presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido avanzar en proyectos de alto impacto para San Luis Potosí, mediante acciones conjuntas que reducen las brechas en el acceso a los servicios públicos y generan beneficios directos para la población.

Finalmente, informó que el Gobierno del Estado trabajará con las autoridades federales en la definición de la ubicación, operación y puesta en marcha de los 400 consultorios médicos gratuitos, con el propósito de llevar este esquema a las cuatro regiones y garantizar una atención más amplia, eficiente y cercana para las y los potosinos.