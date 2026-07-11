Galaxy vs. América: hora, dónde ver y los detalles del partido amistoso entre MLS y Liga MX

El Club América aprovechará la pausa en su calendario para medirse este sábado al LA Galaxy en un partido amistoso internacional que reunirá a dos de los clubes más exitosos de la Liga MX y la MLS.

El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park, en California, y servirá como una prueba importante para ambos equipos de cara a la reanudación de sus respectivas competiciones oficiales.

Un duelo entre dos clubes históricos

El choque enfrentará al equipo más ganador del futbol mexicano con el club más laureado en la historia de la MLS, en un compromiso que promete intensidad pese a su carácter amistoso.

Los antecedentes favorecen ligeramente al conjunto estadounidense. En los dos enfrentamientos previos entre ambas escuadras, LA Galaxy suma una victoria y un empate.

El triunfo llegó por 2-1 en la International Champions Cup de 2015, mientras que el duelo más reciente disputado en Los Ángeles terminó con un empate 2-2.

Para el Galaxy, este compromiso también representa una preparación de alto nivel antes de volver a la actividad de la MLS, donde enfrentará al LAFC el próximo 17 de julio.

Así llega LA Galaxy

El conjunto angelino cerró la primera parte de la temporada con un registro de 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas en la MLS, mientras que en todas las competiciones acumula marca de 7 triunfos, 7 empates y 7 descalabros.

Entre los aspectos destacados de su campaña se encuentra una racha de 24 partidos consecutivos marcando al menos un gol, vigente desde agosto de 2025.

Además, el capitán Maya Yoshida superó recientemente los 100 partidos con el Galaxy, mientras que Edwin Cerrillo y Julián Aude también alcanzaron el centenar de encuentros con el club.

En ataque, uno de los futbolistas más peligrosos ha sido Marco Reus, quien registra cinco goles y seis asistencias, además de ubicarse entre los líderes de la MLS en generación de oportunidades.

¿A qué hora es el Galaxy vs. América?

El partido amistoso entre LA Galaxy y Club América se jugará este sábado 11 de julio en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Horario en México: 20:30 horas (tiempo del centro del país).

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la plataforma Layvtime, que transmitirá el partido en vivo.

Partido: LA Galaxy vs. Club América

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Dignity Health Sports Park, California

Transmisión: Layvtime