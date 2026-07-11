Los protagonistas ocultos del Mundial: los árbitros siguen el ritmo de los jugadores y la presión

Cuando un partido del Mundial se decide por una decisión en una fracción de segundo en los instantes finales, se espera que el árbitro esté en el lugar adecuado en el momento justo, una exigencia nada menor cuando debe lidiar con factores que van desde la humedad de Miami hasta la altitud sofocante de Ciudad de México.

Mientras los hinchas se concentran en los jugadores que persiguen goles, los árbitros corren con la misma intensidad y suelen recorrer entre 12 y 13 kilómetros por partido, según la FIFA, una distancia comparable a la de muchos jugadores de campo.

Esa realidad ha transformado la forma en que el organismo rector del fútbol prepara a los árbitros para el mayor escenario de este deporte.

"La preparación arbitral para el Mundial de 2026 comenzó hace casi cuatro años", dijo la FIFA a Reuters.

La puesta a punto se ha parecido a la de los deportistas de élite. Los árbitros se han sometido a evaluaciones físicas repetidas, con entrenamientos que se intensificaron de forma marcada en los seis meses previos al torneo.

El desafío va mucho más allá de la distancia. Un árbitro puede pasar un partido lidiando con la humedad de Miami y otro persiguiendo el juego a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar en Ciudad de México, con vuelos largos, cambios de husos horarios y temperaturas implacables que generan exigencias similares a las de una prueba de resistencia.

La FIFA dijo que las lecciones del Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos fueron de enorme utilidad para preparar a los árbitros para "el calor, la humedad y también los distintos husos horarios".

Simulaciones de partido

Los árbitros entrenan resistencia, fuerza, velocidad, agilidad y aceleración, a menudo mediante simulaciones similares a situaciones de partido, mientras expertos en rendimiento examinan cada esprint, latido y ciclo de recuperación.

El objetivo es simple: llegar a cada momento decisivo antes de que lo haga la controversia.

Las investigaciones han vinculado la fatiga con un peor posicionamiento, ángulos de visión más estrechos y reacciones más lentas, todos ingredientes del tipo de error que puede quedar para siempre en el folclor mundialista.

Por eso la FIFA trata ahora a los árbitros de forma muy similar a los jugadores.

El equipo arbitral del Mundial está compuesto por 52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales de videoarbitraje de 50 federaciones miembro.

Con base en Miami, viven en un entorno diseñado en torno al entrenamiento, la nutrición, la recuperación y la preparación técnica, con 12 especialistas médicos y 10 fisioterapeutas, además de un chef formado en nutrición deportiva.

Unos dispositivos GPS monitorean la carga de trabajo, los sensores de frecuencia cardíaca miden el esfuerzo y las pruebas de lactato en sangre ayudan al personal a determinar cómo está respondiendo el cuerpo. Luego, las cargas de entrenamiento se ajustan con precisión científica.