Google esconde un homenaje a Haaland: así aparece si escribes su nombre en el buscador

En plena fiebre por el Mundial de 2026, Google sorprendió a los aficionados con un curioso homenaje dedicado a Erling Haaland. Quienes escriban "Erling Haaland" o simplemente "Haaland" en el buscador podrán activar un "easter egg" interactivo inspirado en la celebración más famosa de la selección de Noruega.

El detalle llega justo cuando el delantero del Manchester City atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se prepara para enfrentar este sábado a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

¿Qué pasa si buscas "Haaland" en Google?

Al realizar la búsqueda, en la parte inferior de la pantalla aparece un barco vikingo (drakkar) tripulado por pequeños personajes que reman de un extremo al otro.

Los rostros de los vikingos llevan los colores de la bandera de Noruega y la animación incluye un botón interactivo que permite hacer sonar un tambor, marcando el ritmo de los remos.

Foto: Captura de pantalla

El guiño hace referencia al ya característico festejo de la selección noruega, cuyos jugadores simulan remar una embarcación vikinga después de cada victoria, mientras Haaland marca el compás con un tambor.

El propio delantero invitó a sus millones de seguidores en X a descubrir el secreto de Google al publicar: "Una cosa que hacer hoy... buscar mi nombre en Google".

Homenaje llega en el mejor momento de Haaland

La animación coincide con la histórica actuación de Noruega en el Mundial de Norteamérica 2026.

Después de romper una ausencia de 28 años sin clasificar a una Copa del Mundo, el conjunto escandinavo alcanzó por primera vez los cuartos de final y mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia.

Gran parte del mérito recae en Haaland, quien suma siete goles en cinco partidos y pelea por el liderato de goleo del torneo junto con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El atacante también atraviesa una impresionante racha con su selección, al marcar en sus últimos 14 encuentros competitivos, con 27 anotaciones durante ese periodo. Además, llegó al Mundial tras firmar una campaña de 27 goles y ocho asistencias en 35 partidos de la Premier League con el Manchester City.

Inglaterra, el siguiente obstáculo

El siguiente reto para Haaland será Inglaterra, que llega como favorita al duelo de este sábado tras eliminar a México por 3-2 en los octavos de final.

Los ingleses, liderados por Harry Kane y Jude Bellingham, buscan conquistar su segundo título mundial, seis décadas después del obtenido en 1966. Sin embargo, también llegan con algunas dudas en defensa, agravadas por la suspensión de Jarell Quansah y las molestias físicas que arrastran algunos de sus titulares.

Antes del encuentro, el delantero noruego incluso intentó trasladar la presión a su rival.

"Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos. Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses", declaró.

Harry Kane tampoco escatimó elogios hacia su rival y reconoció el peligro que representa el atacante del Manchester City.

"Físicamente es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo", afirmó el capitán inglés.

Haaland también conquistó las redes sociales

Además de sus actuaciones dentro de la cancha, Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados del Mundial en América Latina.

Tras la eliminación de México, el delantero se sumó con humor a la popular frase mexicana "¿Y si sí?", utilizada por miles de aficionados durante el torneo, e incluso prometió una "venganza" deportiva frente a Inglaterra, lo que aumentó aún más su popularidad entre los usuarios de redes sociales.

Ahora, mientras Noruega busca dar otro golpe sobre la mesa en Miami, Google también decidió rendir homenaje al goleador con un detalle que ya está llamando la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.