Vacaciones de verano: compara precios de balnearios antes de elegir tu destino

Con las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un comparativo de balnearios y parques acuáticos de nueve entidades del país, con el propósito de que los consumidores conozcan los costos de acceso, horarios de operación y servicios incluidos antes de elegir una opción para pasar un día de descanso.

El organismo recordó que en México operaban 1,767 balnearios y parques acuáticos, públicos y privados, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y señaló que 91% corresponde a establecimientos particulares. Además, estos espacios ofrecen actividades recreativas para distintas edades, como albercas, toboganes, áreas infantiles y zonas para preparar o adquirir alimentos.

Precios y servicios

La información fue recabada directamente de los sitios oficiales de los proveedores entre el 15 y el 18 de mayo de este año y se incluyó establecimientos de Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla y Querétaro. Entre las opciones analizadas aparecen desde parques con boletos de entrada para personas adultas de 80 pesos, como el Parque Bicentenario Querétaro y otros con tarifas superiores a 600 pesos en determinadas fechas, como El Rollo Parque Acuático.

En varios casos también existen descuentos para compras en línea, personas adultas mayores, estudiantes o grupos. También se detallan las atracciones disponibles en cada lugar como las albercas de olas, ríos lentos, toboganes, chapoteaderos, áreas infantiles, zonas deportivas, hoteles, restaurantes y otros servicios complementarios.

La planeación de tus gastos te quitará un peso de encima.Foto: Octavio Hoyos / Shutterstock

Asimismo, aclara que los costos, promociones, paquetes y restricciones pueden modificarse, por lo que recomienda consultarlos directamente con cada proveedor antes de realizar la visita.

La Profeco también puntualiza que la información tiene fines informativos y comparativos, por lo que no debe interpretarse como una recomendación de consumo y señala que los precios corresponden a la fecha en que fueron recabados, por lo que podrían tener cambios actualmente o en el futuro.

Salud, seguridad y ahorro

La dependencia recuerda que las albercas destinadas al uso recreativo deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010, la cual establece requisitos sanitarios y de calidad del agua para prevenir enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y otras afecciones relacionadas con patógenos o sustancias químicas presentes en el agua.

Además, sugiere las siguientes recomendaciones: