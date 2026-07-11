Clima hoy 11 de julio: lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; persiste la onda de calor

Las lluvias volverán a ser protagonistas este sábado 11 de julio en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de fuertes a intensas en diversas regiones, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, mientras que la onda de calor continuará afectando estados del noroeste y las costas del Pacífico.

De acuerdo con el organismo, la combinación de una circulación ciclónica, canales de baja presión y el avance de las ondas tropicales 17 y 18 mantendrá un ambiente muy inestable durante este sábado. Además, el SMN vigila una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

Estados con lluvias más intensas

El pronóstico indica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en:

Veracruz (sur)

Oaxaca (este y sureste)

Chiapas (norte, este y sur)

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Michoacán

Tamaulipas

Tabasco

Mientras tanto, habrá lluvias fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Onda de calor seguirá en varios estados

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en el norte y noroeste del país.

Se pronostican temperaturas:

Mayores a 45 grados en el noreste de Baja California.

De 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y la costa de Michoacán.

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca. Además, comenzará a extenderse a las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y la costa central de Guerrero.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México y el Valle de México?

Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco, bancos de niebla en zonas altas y posibilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se prevén chubascos con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían favorecer inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas de 13 a 15 grados como mínima y de 24 a 26 grados como máxima. En Toluca, la mínima será de 8 a 10 grados y la máxima de 21 a 23 grados.

También habrá viento fuerte y oleaje elevado

El pronóstico contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades del norte y sureste del país, entre ellas Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Quintana Roo y de 1 a 2 metros en litorales del Pacífico y del Golfo de México.