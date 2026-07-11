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Clima hoy 11 de julio: lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; persiste la onda de calor
La combinación de una circulación ciclónica, canales de baja presión y el avance de las ondas tropicales 17 y 18 mantendrá un ambiente muy inestable durante este sábado.
Las lluvias volverán a ser protagonistas este sábado 11 de julio en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de fuertes a intensas en diversas regiones, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, mientras que la onda de calor continuará afectando estados del noroeste y las costas del Pacífico.
De acuerdo con el organismo, la combinación de una circulación ciclónica, canales de baja presión y el avance de las ondas tropicales 17 y 18 mantendrá un ambiente muy inestable durante este sábado. Además, el SMN vigila una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.
Estados con lluvias más intensas
El pronóstico indica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en:
También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
Mientras tanto, habrá lluvias fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
Onda de calor seguirá en varios estados
A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en el norte y noroeste del país.
Se pronostican temperaturas:
La onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca. Además, comenzará a extenderse a las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y la costa central de Guerrero.
¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México y el Valle de México?
Para el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco, bancos de niebla en zonas altas y posibilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.
Por la tarde aumentará la nubosidad y se prevén chubascos con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían favorecer inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.
En la Ciudad de México se esperan temperaturas de 13 a 15 grados como mínima y de 24 a 26 grados como máxima. En Toluca, la mínima será de 8 a 10 grados y la máxima de 21 a 23 grados.
También habrá viento fuerte y oleaje elevado
El pronóstico contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades del norte y sureste del país, entre ellas Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En tanto, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Quintana Roo y de 1 a 2 metros en litorales del Pacífico y del Golfo de México.