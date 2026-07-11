Futbolistas africanos destacan en las ligas europeas

José Luis Gázquez Iglesias, académico del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, explicó que los equipos de futbol europeos se han reforzado en los últimos cinco años con jugadores que nacieron en África y de sus hijos, quienes, debido a la movilidad, son libres de la limitante de nacionalidad por su origen natal.

Esto es un complejo migratorio complejo, en el que se puede ver como ejemplo la composición de estos jugadores africanos en equipos como Francia, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y España; como ejemplo tenemos las relaciones de las dos primeras naciones con sus antiguas colonias.

Migración como clave

Además, Europa endureció sus políticas migratorias al obligar a las personas a cambiar sus destinos hacia otros que no tenían considerados para migrar, como el caso de España, nación que ha tenido beneficios por este fenómeno.

Gázquez Iglesias, que tuvo estancias de investigación y trabajo de campo en el Institut Fondamental d’Afrique Noire de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, así como en la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis, Senegal, y resaltó que:

“Incluso cuando en sectores de las sociedades europeas se ha visto con buenos ojos esta representación multirracial en sus escuadras nacionales, hay aquellos más conservadores que se pronuncian en contra de estos procesos y exacerban la visión racial”.

También agregó que el fútbol no se encuentra libre de este tipo de tensiones y que, incluso, cada día son más latentes debido a la diversidad que hay en todas las selecciones. Asimismo, África es un continente que siempre ha estado infrarrepresentado en competencias internacionales.

Mayor participación

El también profesor-investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales considera que el próximo Mundial de Fútbol que organizará España, Portugal y Marruecos en 2030 se vislumbra interesante ya que se tendrá el reto de la migración.

El nivel de fútbol africano irá en aumento según como haya jugadores de ese continente en las competencias internacionales y en intercambios de las ligas europeas, en donde ya se supera a los 500 jugadores, de acuerdo con datos de la FIFA.

Esa cifra puede tener alguna variación según la temporada y la definición de la nacionalidad vs. Ascendencia, pero este organismo internacional aumentó la participación de equipos africanos en el Mundial actual a nueve plazas directas y una en el repechaje (Marruecos, Túnez, Egipto, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Cabo Verde y República Democrática del Congo), lo que representa la cifra más alta de la historia de los mundiales para este continente.