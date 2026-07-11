Saldo negro en la CDMX: ¿Qué se sabe de las 5 muertes por los festejos del Mundial 2026 en México?

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron un total de 5 muertos a causa de los festejos por el Mundial 2026, mientras cuatro fallecieron tras la victoria de la Selección Mexicana contra su similar de Ecuador, uno más murió el día de la inauguración de la Copa del Mundo.

¿Quiénes eran las personas que murieron durante los festejos mundialistas en la CDMX?

¿Ciudadano alemán, el primer fallecido en el Mundial 2026?

En orden cronológico, la primera víctima habría sido un alemán de 81 años de edad, quien se infartó previo a la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca / Estadio Banorte), justo cuando ingresaba al recinto deportivo.

Sin embargo, aunque este hecho causó mucho ruido en redes sociales, la Secretaría de Salud capitalina aclaró a través de los mismos canales que el sujeto recibió atención inmediata en el lugar y -posteriormente- se le trasladó al Instituto Nacional de Cardiología en estado crítico. Horas después se informó que su estado de salud era estable.

Fan Fest Zócalo CDMX y el primer fallecido por los festejos del mundial

La Secretaria de Salud Pública informó el 6 de julio que un hombre de 35 años de edad murió el 11 de junio tras acudir al Fan Fest del Zócalo de la CDMX, durante el marco de la inauguración del Mundial 2026 cuando se enfrentaron las selecciones de México y Sudáfrica con marcador a favor del anfitrión.

De acuerdo con la dependencia, se trató de un hecho circunstancial que no se vinculó con algún incidente dentro del Fan Festival del Zócalo, toda vez que el sujeto -de quien no se reveló su identidad- llegó por su propio pie al Hospital General Gregorio Salas en el centro de la ciudad.

El parte médico reveló que presentó fibrilación ventricular que derivó en su fallecimiento: “se identificó antecedente de cateterismo cardiaco 30 días antes. Después de un análisis dentro de la Secretaria, se reporta como parte de las defunciones derivadas de atenciones del Mundial, debido a que antes de ingresar al hospital, acudió al Fan Festival del Zócalo”.

Las 4 víctimas del México - Ecuador

El partido entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador cobró la vida de cuatro personas, quienes acudieron a la celebración multitudinaria en Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La tarde-noche del 30 de junio México venció a los sudamericanos y logró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, pero la alegría terminó en tragedia.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de cuatro personas, tres de las cuales fallecieron por asfixia durante las concentraciones masivas, mientras que el cuarto deceso correspondió a un joven de 19 años que presentó una emergencia médica y murió posteriormente en un hospital.

Emilin Yumith Téllez, de 48 años. Al término del encuentro y durante los festejos, Emilin habría tropezado y caído en el cruce de Paseo de la Reforma con la calle Río Neva, donde la multitud la aplastó.

Un joven que se identificó como su sobrino solicitó apoyo al personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mismo que trasladó a Emilin al Hospital General Balbuena, donde se informó su deceso después de la medianoche debido a una contusión cerebral.

Joshami Irais Robles, de 19; y Leonardo Ruiz, de 44. Ambos fallecieron en la calle de Lancaster esquina con Hamburgo, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

El reporte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX sostuvo que ambas víctimas murieron a consecuencia de asfixia. Si bien los afectados recibieron atención prehospitalaria, maniobras avanzadas de reanimación y fueron trasladados al Hospital San Ángel Inn, no se logró su reanimación.

El caso Isaías Aparicio Trejo

Isaías Aparicio Trejo, de 19 años de edad, fue el deceso que más controversia causó, debido a que quedó abandonado a su suerte, y porque sus presuntos amigos le sustrajeron su objetos de valor e identificaciones, por lo que fue más difícil contactar a sus familiares.

Murió la madrugada del 1 de julio en el hospital Rubén Leñero. El parte médico reportó que el deceso fue por broncoaspiración. Sin embargo, la familia puso en duda el reporte pericial, por lo que el Gobierno CDMX y la FGJCDMX dejaron en claro que aún “trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban”.

Atenciones médicas por los festejos del Mundial 2026

La Secretaría de Salus de la Ciudad de México reportó que desde el inicio del Mundial el 11 de junio y hasta la madrugada de hoy 6 de julio se han registrado un total de 3,563 atenciones por parte de los servicios de emergencia. Del total de casos atendidos, se realizaron 93 traslados de personas, abarcando situaciones que van desde traumatismos hasta infartos, tanto en pacientes nacionales como extranjeros.

La clasificación de las atenciones se realizó conforme al sistema de triage institucional.

Saldo blanco en el México - Inglaterra

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que durante el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra se establecieron 25 puestos de atención médica, con la participación de 738 médicas, enfermeras, paramédicos y urgenciólogos, entre otros.

Durante este operativo, se brindaron 801 atenciones con un total de 26 traslados, de las cuales 490 fueron en el Paseo de la Reforma, 71 en el Zócalo y 240 atenciones dentro del estadio con cinco traslados. Asimismo, se atendió a 155 personas por deshidratación muscular, malestar corporal y atención a la salud mental.