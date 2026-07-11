Marchas y concentraciones HOY 11 de julio en CDMX: estas son las movilizaciones previstas

La Ciudad de México tendrá este sábado una marcha, nueve concentraciones, además de rodadas ciclistas y motociclistas, por lo que algunas vialidades podrían registrar afectaciones a lo largo del día, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la principal movilización del día será una marcha para visibilizar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), mientras que también se prevén reuniones, foros, protestas y actividades de organizaciones sociales en distintos puntos de la capital.

Marcha prevista para este sábado 11 de julio

La movilización con mayor impacto vial está programada para las 11:30 horas.

Convoca: Colectivo de Familiares de Niños Neurovisibles con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Ruta: Del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Motivo: Visibilizar el TDAH, promover el diagnóstico oportuno, derribar mitos y fomentar el acceso a tratamientos adecuados.

Aforo estimado: 150 personas.

Principales concentraciones

Además de la marcha, la SSC contempla nueve concentraciones durante la jornada, entre las que destacan:

09:00 horas | Iztapalapa: Familiares y amigos de una víctima de homicidio exigirán justicia en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

10:00 horas | Gustavo A. Madero: El Comité Ejecutivo Estatal de Morena realizará una jornada en defensa de la soberanía y del proyecto de nación en el Parque del Mestizaje.

11:00 horas | Cuajimalpa: Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac llevarán a cabo un foro sobre la iniciativa de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos 2026.

11:00 horas | Benito Juárez: La Asamblea por el Común y la Comunidad Indígena Otomí realizará el foro "Encuentro de Resistencias y Rebeldías", con críticas a la Copa Mundial FIFA 2026 y a los procesos de desalojo y represión.

12:00 horas | Cuauhtémoc: En el Tianguis Cultural El Chopo habrá un evento político-cultural en contra del Mundial 2026 y en apoyo a las madres buscadoras.

12:00 horas | Plaza Tlaxcoaque: La colectiva "Hijas de la Cannabis" realizará el evento "Rituales 4:20", por lo que no se descartan afectaciones viales.

14:00 horas | Coyoacán: Brigada Sumud México sostendrá una reunión en solidaridad con el pueblo palestino y para coordinar próximas acciones.

15:30 horas | Miguel Hidalgo: Fuerza Resistencia Animal llevará a cabo una protesta contra la industria de la piel en el Parque América, en Polanco.

Durante el día | Benito Juárez: El Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas para recolectar firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

También habrá rodadas

La agenda de la SSC incluye una rodada motociclista y cinco rodadas ciclistas en distintos horarios, con recorridos que abarcan alcaldías como Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, por lo que podrían registrarse cierres parciales al paso de los contingentes.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantenerse atentos a la información vial y considerar rutas alternas, especialmente en las zonas donde se desarrollarán las movilizaciones y actividades programadas.