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Marchas y concentraciones HOY 11 de julio en CDMX: estas son las movilizaciones previstas
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la principal movilización del día será una marcha para visibilizar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), mientras que también se prevén reuniones, foros, protestas y actividades de organizaciones sociales en distintos puntos de la capital.
La Ciudad de México tendrá este sábado una marcha, nueve concentraciones, además de rodadas ciclistas y motociclistas, por lo que algunas vialidades podrían registrar afectaciones a lo largo del día, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la principal movilización del día será una marcha para visibilizar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), mientras que también se prevén reuniones, foros, protestas y actividades de organizaciones sociales en distintos puntos de la capital.
Marcha prevista para este sábado 11 de julio
La movilización con mayor impacto vial está programada para las 11:30 horas.
Principales concentraciones
Además de la marcha, la SSC contempla nueve concentraciones durante la jornada, entre las que destacan:
También habrá rodadas
La agenda de la SSC incluye una rodada motociclista y cinco rodadas ciclistas en distintos horarios, con recorridos que abarcan alcaldías como Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, por lo que podrían registrarse cierres parciales al paso de los contingentes.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantenerse atentos a la información vial y considerar rutas alternas, especialmente en las zonas donde se desarrollarán las movilizaciones y actividades programadas.