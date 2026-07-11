Houston ofrece una ruta entre ciencia, experiencias culinarias y cultura urbana

Durante décadas, Houston fue vista por muchos viajeros mexicanos como un destino médico y de compras. Hoy, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos busca ampliar esa percepción con una oferta que integra gastronomía, ciencia, arte, entretenimiento y experiencias urbanas.

México sigue siendo su principal mercado internacional. En 2024 llegaron a Houston 1.9 millones de visitantes mexicanos, equivalentes al 63% del turismo internacional de la ciudad. Ese flujo confirma una relación histórica, pero también abre una nueva conversación: Houston quiere que el viajero mexicano permanezca más tiempo y explore otros barrios, museos y restaurantes.

Más allá de las compras

En entrevista con El Economista, Jorge Franz, vicepresidente senior de Turismo de Visit Houston, explica que el perfil del visitante ha cambiado. Si antes el viaje estaba concentrado en centros comerciales, ahora también incluye conciertos, eventos deportivos, gastronomía y actividades culturales.

Durante el recorrido organizado por Houston First, esa evolución quedó clara. La experiencia inició en The Finn Market Hall, espacio gastronómico en Downtown Houston, y continuó por los Downtown Tunnels, la red subterránea que conecta edificios, restaurantes y comercios del distrito financiero.

Houston reúne ciencia, gastronomía, arte y entretenimiento, oferta turística que evoluciona junto con su comunidad.Cortesía

La ruta también incluyó el Houston City Tour, ideal para conocer murales, arquitectura y zonas emblemáticas del centro.

Uno de los puntos más relevantes fue Space Center Houston, centro oficial de visitantes del NASA Johnson Space Center, donde se encuentra el histórico Mission Control desde el que se dirigieron las misiones Apolo.

La visita se complementa con Rocket Park, donde se conserva uno de los cohetes Saturn V utilizados durante el programa Apolo, así como exhibiciones dedicadas a la exploración lunar y las futuras misiones espaciales. Los visitantes también pueden recorrer galerías con naves, trajes espaciales y experiencias interactivas que acercan al público al trabajo que actualmente se desarrolla en el NASA Johnson Space Center, convirtiendo al recinto en una parada obligada para quienes viajan a Houston.

Gastronomía

Houston cuenta con más de 30 restaurantes reconocidos por la Guía Michelin y una escena culinaria marcada por comunidades de distintos orígenes.

Houston cuenta con más de 30 restaurantes reconocidos por la Guía MichelinCortesía

Destacaron J-Bar-M BBQ, distinguido por Michelin, y MAD Houston, con cocina española contemporánea.

Kemah Boardwalk, frente a la Bahía de Galveston; el Houston Museum of Natural Science, uno de los recintos científicos más visitados del país, y EaDo, distrito donde conviven restaurantes, bares y espacios de entretenimiento.

Con esta combinación de ciencia, cocina multicultural, arte público, museos y barrios en transformación, Houston fortalece su posicionamiento como destino para viajeros de negocios, familias y turistas que buscan una experiencia urbana diversa, conectada y con identidad propia.