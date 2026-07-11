Mundial 2026 generará 34,000 toneladas adicionales de basura en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Cuando termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se habrán generado alrededor de 34,000 toneladas adicionales de basura, un volumen equivalente a casi tres días completos de basura producida en la Ciudad de México, estimaron especialistas en el tema consultados por El Economista.

Esa cantidad contempla la generada tanto en los sitios de grandes concentraciones relacionadas con el mundial, como en otros espacios como hoteles y centros de consumo.

De acuerdo con el Inventario de residuos sólidos de la CDMX 2024, el más reciente publicado por la autoridad, diariamente se generan 12,504 toneladas de residuos sólidos urbanos, producto de las actividades cotidianas de la población.

Eso significa una generación per cápita de 1.07 kilogramos de residuos por persona al día.

En entrevista, Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) de la Ciudad de México, expuso que tan solo el 18 de junio, cuando México le ganó a Corea del Sur, a pesar de que el partido ocurrió en Guadalajara, en la Capital mexicana cientos de miles de personas participaron en grandes concentraciones para festejar el desempeño de la Selección Nacional y generaron aproximadamente 40 toneladas de basura. La cifra corresponde únicamente a los sitios donde ocurrieron las concentraciones masivas.

Ese día, según cifras del gobierno capitalino, salieron a las calles unas 730,000 personas. Eso quiere decir que ese día, cada persona generó, en promedio, 55 gramos de desechos.

Si se considera que, de acuerdo con las estimaciones del gobierno capitalino, en los cinco días que jugó la selección mexicana en el actual torneo mundialista participaron cuatro millones 730,000 personas en las grandes concentraciones ocurridas en la capital, entonces se habrán generado cerca de 260 toneladas de desechos, solo en los espacios donde ocurrieron las grandes concentraciones.

Eso significa que, en promedio, se habrían generado 52 toneladas en cada día en que jugó la Selección Mexicana de futbol.

La cifra resulta verosímil si se toma en cuenta que el 11 de junio, cuando la Selección Nacional le ganó a la de Sudáfrica, se reunieron 500,000 personas; el 24 de junio, cuando jugó contra Chequia 800,000; el 30 de junio, cuando venció a Ecuador un millón, 400,000 y el 5 de julio, cuando fue su último encuentro en el torneo ante Inglaterra, salieron a festejar en esos lugares un millón 300,000 personas.

En los cinco días que jugó la selección participaron cuatro millones 730,000 personas en las grandesconcentraciones ocurridas en la capital.Gráfico: El Economista

El director de la AGIR prefirió no adelantar estimaciones de la cantidad de basura adicional que generarán los aficionados al futbol que asistan a concentraciones relacionadas con el Mundial.

Sin embargo, según el resultado de un análisis realizado por Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE) previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se estima que cuando haya concluido el evento en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se habrán generado cerca de 34,000 toneladas adicionales de residuos.

Al respecto, Montserrat Ramírez, directora de Operaciones de esa organización destacó que, si bien es una cantidad impresionante, debe tomarse en cuenta que diariamente en todo el país se generan alrededor de 140,000 toneladas de residuos.

Dijo que la cantidad de materiales que se logre reciclar dependerá de diferentes factores.

Trabajadores de limpia, los jugadores más valiosos

Después de cada una de las concentraciones para festejar el desempeño de la Selección Nacional de futbol, el reto fue limpiar los espacios que quedaron inundados de desechos.

En la Ciudad de México, esa tarea la realizaron con éxito poco más de 3,000 trabajadores de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, que hasta en tres turnos se encargaron de juntar la basura, colocarla en los camiones para sacarla hacia las estaciones de transferencia para ser transferida a las plantas donde se clasifican los materiales reciclables o bien a las de composta.

Con el fin de facilitar la separación de residuos y el proceso de reciclaje, fueron colocados unos 750 contenedores de desechos en diferentes zonas de la ciudad.

La Asociación Mexicana de Bioplásticos (AMBio) participó en la instalación de islas con contenedores identificados para facilitar la separación de materiales en el FIFA Fan Fest en la Ciudad de México.

Gisela Galicia, presidenta de esa organización dijo que hasta el momento, el programa ha sido exitoso porque ha permitido separar una mayor cantidad de residuos reciclables.

Comentó que la mayor parte de la basura que se recolecta es no reciclable, por diferentes razones, entre ellas porque llega a los centros de acopio contaminada.

No obstante, se ha realizado un esfuerzo importante para separar botellas de polietileno tereftalato (PET) y latas de aluminio, así como cartón y materiales compostables, entre otros.

Según la especialista, de los residuos que se han podido separar para conducirlos a las cadenas de valor de materiales reciclables, alrededor de 20% son materiales orgánicos que se envían a la planta de composta de la ciudad; 40% inorgánicos reciclables y 40% inorgánicos no reciclables.

Tomando como referencia las aproximadamente 34,000 toneladas de residuos extra que se estima generar durante el Mundial en las tres sedes mexicanas mundialistas, el 40% de material reciclable equivaldría a 13,600 toneladas.

En Monterrey se recolectaron 238 toneladas de desechos

En Guadalajara, el coordinador de los Servicios Municipales, Óscar Villalobos, informó que entre el 11 de junio y el 6 de julio se habían recolectado 1,144 toneladas de basura tras los festejos en grandes concentraciones ocurridos en esa ciudad de Jalisco. No precisó cuánta fue la cantidad extra por actividades relacionadas con el Mundial.

El funcionario municipal estimó que solo 10% de ese volumen de desechos son valorizables, es decir reciclables.

Eso a pesar de que en la zona donde se realiza el FIFA Fan Fest, se han colocado islas con contenedores para la separación de residuos.

Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que todos los días cuadrillas de trabajadores del ayuntamiento realizan labores de limpieza y recolección de residuos de las zonas en donde se concentran los aficionados a disfrutar de los partidos.

En tanto, en Nuevo León, el ayuntamiento de Monterrey informó que hasta el 6 de julio pasado se habían recolectado alrededor de 238 toneladas de desechos sólidos urbanos.

La mayor parte de la basura provino de las plazas Morelos y Zaragoza, así como del Barrio Antiguo.

Semarnat reporta avances de “Gol por el ambiente”

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pusieron en marcha la campaña “Gol por el ambiente”, mediante la cual se impulsan acciones voluntarias de gestión circular de plásticos y textiles.

De acuerdo con la Profepa, hasta el viernes pasado participaban en ese esfuerzo 330 organizaciones de diferentes tamaños y habían logrado acumular 19.9 toneladas de textiles usados y poco más de 1,389 toneladas de plásticos usados.

Tan solo en la Ciudad de México participaban 43 organizaciones que habían recuperado 6.5 toneladas de textiles usados y alrededor de 624.5 toneladas de plásticos usados.

Subrayan importancia de separar la basura

Por otra parte, Montserrat Ramírez comentó que el Mundial de Futbol 2026 constituye una oportunidad para visibilizar lo valioso que resulta separar los residuos para ayudar a reciclar materiales.

Más allá del valor económico que tienen los materiales reciclables, el principal beneficio de fomentar el reúso de esos desechos es el ambiental, indicó.

“Si nosotros separamos nuestros residuos para que se puedan reciclar, estamos ayudando al ahorro de recursos naturales y eso se traduce en un menor impacto ambiental”, enfatizó.

En ese sentido, Gisela Galicia comentó que en varias ciudades del mundo se aprovecha hasta 78% de los residuos, lo cual es posible gracias a la concientización de la población sobre la importancia de separar la basura antes de entregarla a los camiones recolectores.